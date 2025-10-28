La Junta impulsa la Ruta del Vino Montilla-Moriles, que integra la tradición vitivinícola con el patrimonio

El delegado de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, ha presentado este martes la Ruta del Vino Montilla-Moriles con motivo del Día del Enoturismo, que prevé un completo programa de actividades destinado a potenciar el turismo, la cultura y la promoción del sector vitivinícola en la provincia, con especial protagonismo de la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

El programa incluye una amplia oferta de propuestas dirigidas a todos los públicos, entre las que destacan catas de vino, visitas al patrimonio histórico, recorridos guiados por bodegas y lagares, jornadas culturales y gastronómicas, actividades fotográficas y rutas en bicicleta por enclaves vitivinícolas emblemáticos.

Estas iniciativas, organizadas en colaboración con entidades locales, bodegas, asociaciones culturales y empresas turísticas, buscan integrar la tradición vitivinícola con el patrimonio histórico, artístico y natural de la provincia, consolidando a Córdoba como un referente internacional del enoturismo de calidad.

Actividades destacadas

Entre las propuestas destacadas se encuentra la exposición Enoturismo a través de la fotografía' del fotógrafo Chema Mármol, que podrá visitarse en la sala San Juan de Dios del Ayuntamiento de Montilla. La muestra, que se inaugurará el viernes 31 de octubre a las 19.30 horas, invita a recorrer la esencia del enoturismo cordobés y su estrecha vinculación con el territorio Montilla-Moriles. El horario de visita será de lunes a viernes de 17.00 a 22.30 horas, y sábados y domingos de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 22.30 horas.

Baena acogerá la Ruta Enociclista, una jornada que combina deporte, naturaleza y cultura vitivinícola. Con salida desde Bodegas Jesús Nazareno a las 10.00 horas, los participantes recorrerán unos 15 kilómetros de baja dificultad, disfrutando de una visita guiada a la bodega, degustación de tres vinos y almuerzo en un entorno singular. La actividad, con plazas limitadas a 50 ciclistas, tiene un precio de 15 euros por persona y requiere inscripción previa en los teléfonos 957 670 225 o 659 67 73 34.

En Espejo el fin de semana se teñirá de sabor con la 22ª Matanza Tradicional del Cerdo y la 21ª Fiesta de la Tapa y del Chorizo, que se celebrará en el Pabellón Municipal de Deportes Fuente Nueva el viernes 31 de octubre, con inauguración oficial a las 20.00 horas y horario de actividades de 10.30 a 21.30 horas. Una cita imprescindible con la tradición, que incluirá embutidos artesanales, talleres familiares, visitas guiadas, espectáculos y un tren turístico a lo largo de toda la jornada (turismo.espejo.es/fiesta-de-la-matanza).

Además, quienes deseen una experiencia más completa podrán disfrutar del Pack Feria de la Matanza: Gastronomía, Historia y Tradición, que ofrece una visita guiada al Castillo Ducal de Espejo, de 90 minutos de duración, incluyendo una degustación de productos típicos (un plato y una bebida). El precio es de 12 euros por persona, con información y reservas disponibles en el teléfono 672 21 38 83 o a través de cordobaviva.com.

Por último, Monturque acogerá una nueva edición de las 17ª Jornadas Culturales y Gastronómicas Mundamortis, que se inaugurarán oficialmente el jueves 30 de octubre a las 17.00 horas. Estas jornadas, ya consolidadas en el calendario turístico provincial, ofrecerán un completo programa de actividades culturales, gastronómicas y patrimoniales en torno al enoturismo y la historia local. El programa completo puede consultarse en turismomonturque.com/evento/jornadas-munda-mortis o en los teléfonos 667 507 920 y 957 535 614.