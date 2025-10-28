Fallece Rafael Villa, referente empresarial y humano de El Carpio, a los 72 años de edad

La localidad de El Carpio y su comarca han despedido con tristeza a Rafael Villa Ramírez, quien ha fallecido a los 72 años de edad. Rafael Villa fue un empresario ejemplar, cuya trayectoria profesional y personal dejó una profunda huella en su entorno y en todos aquellos que le conocieron.

Pionero en el transporte de paquetería

Rafael comenzó su andadura profesional como cosario en su pueblo natal, allá por los años ochenta del pasado siglo, labor que desempeñó con dedicación y vocación de servicio. Su empeño y visión le llevaron a expandirse progresivamente por los municipios cercanos, convirtiéndose en un auténtico pionero en lo que hoy conocemos como transporte de paquetería. Su trabajo, siempre cercano y atento, le hizo ganarse la confianza de numerosas empresas del Alto Guadalquivir, que encontraron en él un aliado fiable y comprometido.

Representante

Además de su labor en el sector del transporte, Rafael alternó durante años la representación de conocidas marcas de bebidas. Recorrió bares y restaurantes de la comarca, suministrando productos de primeras marcas y estableciendo relaciones personales y profesionales con los hosteleros. Su trato cordial y su seriedad profesional le convirtieron en una figura muy apreciada en el sector.

Un hombre de familia y tradiciones

Rafael Villa compartió su vida con su esposa Mariloli, con quien formó una familia unida junto a sus tres hijos: David, Yoana y Beatriz. La honradez, el esfuerzo y el deseo constante de procurar el bienestar de los suyos fueron los valores que guiaron su existencia. Gran amante de las tradiciones de la comarca, Rafael disfrutaba participando activamente en las fiestas populares, siempre acompañado de su familia y amigos, transmitiendo su entusiasmo y amor por las costumbres locales.

Legado y despedida

La pérdida de Rafael Villa supone un vacío irreparable para su familia, amigos y para toda la comunidad carpeña. Su legado, marcado por la honestidad, el trabajo y la cercanía, perdurará en el recuerdo de quienes tuvieron la fortuna de conocerle y compartir su camino. Desde estas líneas, enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos.