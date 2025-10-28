Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campiña Sur

La Diputación de Córdoba asfalta y repinta en Puente Genil las dos carreteras que conducen a Cordobilla

Los trabajos concluirán esta misma semana y afectan a más de tres kilómetros

Trabajos de asfaltado que lleva a cabo la Diputación en Puente Genil.

Trabajos de asfaltado que lleva a cabo la Diputación en Puente Genil. / V. Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha visitado este martes las obras de mantenimiento y asfaltado que la Diputación de Córdoba está ejecutando en las carreteras CO-6225, que conduce a las Huertas de Cordobilla, y la CP-338, conocida como carretera del Canal, con una inversión cercana a los 200.000 euros.

"Se está actuando con un trabajo muy importante por parte del Servicio de Carreteras", explicó el regidor. Las obras contemplan el asfaltado de más de tres kilómetros, centrando la actuación en los tramos que presentaban peor estado a causa de los deslizamientos geológicos del entorno de Sierra Gorda, que periódicamente provocan deformaciones en el firme, así como el tránsito frecuente de vehículos pesados procedentes de las canteras de la zona.

Seguridad y confort

Según precisó Velasco, "la reposición se está realizando con una capa de 5 centímetros de nuevo asfalto, lo que permitirá dejar la vía en condiciones óptimas de seguridad y confort". Los trabajos, iniciados el pasado jueves, concluirán esta misma semana, incluyendo el repintado de las marcas viales y la revisión de otras zonas donde la pintura se encontraba desgastada.

El alcalde quiso agradecer expresamente al vicepresidente primero y diputado de Infraestructuras, Andrés Lorite, su "constante atención a las necesidades de Puente Genil" y su papel como "aliado estratégico en todas las actuaciones que contribuyen a mejorar nuestras comunicaciones y la seguridad del tráfico, especialmente en vías tan transitadas por camiones y maquinaria agrícola".

