Mundamortis 2025: actividades y gastronomía en Monturque por el Día de Todos los Santos

Monturque se prepara para la celebración de una nueva edición de las Jornadas Culturales y Gastronómicas Mundamortis, que cumplen su 17ª edición, y que convierte a la localidad cordobesa en el epicentro del turismo funerario del 29 de octubre al 2 de noviembre, con el único encuentro que se celebra en España en torno a la muerte y el necroturismo y que persigue difundir el patrimonio cultural ligado a los cementerios coincidiendo con el Día de Todos Los Santos.

Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Monturque, con la colaboración de la Ruta Europea de Cementerios, la Diputación de Córdoba y el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, y se celebran desde 2009 tras la entrada del cementerio de San Rafael de la localidad en la Ruta Europea de Cementerios, Gran Ruta del Consejo de Europa.

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba ha señalado que “estas jornadas combinan historia, arqueología, música, gastronomía y tradición, ofreciendo una experiencia que une la reflexión sobre la muerte con la celebración de la vida y su memoria”.

Edición de 2021 de Mundamortis. / A. J. GONZÁLEZ

Duque ha resaltado, asimismo, que este proyecto ha sido galardonado con el Primer Premio Nacional de Cementerios de España, reconocimiento que demuestra que Monturque ha sabido convertir la historia de su cementerio en un símbolo de vida, cultura y turismo sostenible”. “Este municipio ha transformado su patrimonio funerario en un legado vivo para las generaciones futuras”, ha recalcado.

Programa de Mundamortis 2025

Miércoles 29 de octubre

10.00 a 14.00 horas. Actividad escolar ‘Cementerios vivos’, Museo Histórico local.

19.30 horas. Conferencia 'Monturque y la Munda Romana', a cargo de Francisco Varo Montilla. Salón de Plenos del Ayuntamiento.

20.00 horas. Conferencia 'Monturque, un lugar llamado Munda', a cargo de Antonio Millán Doncel. Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Jueves 30 de octubre

10.00 a 14.00 horas. Actividad escolar ‘Cementerios vivos’, Museo Histórico local.

17.00 horas. Inauguración institucional de las jornadas, en el Mirador de los Paseíllos.

18.00 a 20.00 horas. Taller de Faroles de Melón, en la Plaza de la Constitución.

20.00 a 21.30 horas. Visita teatralizada 'Ecos de la historia'. Cementerio de San Rafael, Cisternas Romanas y Mirador de Los Paseíllos. Es necesario adquirir entrada a través de la web.

Asistentes a una visita guiada. / CORDOBA

Viernes 31 de octubre

19.00 a 20.30 horas. Innovación cultural 'Misterios de la provincia de Córdoba', a cargo de Rutas Misteriosas. En la Casa de la Juventud. Es necesario adquirir entrada a través de la web.

21.00 a 22.30 horas. 'In Aeternum', concierto a la luz de las velas. Mirador de los Paseíllos. Es necesario adquirir entrada a través de la web.

Sábado 1 de noviembre

11.00 a 12.30 horas. Innovación cultural 'Enigmas y tradiciones funerarias, a cargo de Rutas Misteriosas. En la Casa de la Juventud. Es necesario adquirir entrada a través de la web.

12.30 a 14.00 horas. Pasaje de la historia: 'De camposanto a yacimiento arqueológico: la historia del cementerio de Monturque y el hallazgo de las cisternas romanas'. Cementerio de San Rafael y Cisternas Romanas. Aforo limitado. Es necesario adquirir entrada a través de la web.

17.00 a 18.00 horas. Música y poesía en diálogo con la historia de Monturque. Cisternas Romanas. Es necesario adquirir entrada a través de la web.

19.00 horas. Solemne Eucaristía del Día de Todos Los Santos. Parroquia de San Mateo,

21.30 a 22.00 horas. 'Funus. Morir en la antigua Roma'. Ayuntamiento de Monturque.

Domingo 2 de noviembre

11.00 a 12.30 horas. Pasaje de la historia: 'De camposanto a yacimiento arqueológico: la historia del cementerio de Monturque y el hallazgo de las cisternas romanas'. Cementerio de San Rafael y Cisternas Romanas. Aforo limitado. Es necesario adquirir entrada a través de la web.

17.00 a 19.00 horas. Concurso Provincial de Gachas. Plaza de la Constitución.

19.30 horas. Presentación del libro 'Desde las cuatro esquinas. Historias de la Biomba'. Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Ruta de las Gachas

Como complemento a las actividades de Mundamortis 2025, del 30 de octubre al 2 de noviembre se celebra en la localidad la 'Ruta de las gachas', con degustación de gachas en bares y restaurantes durante todas las jornadas.

Concurso de gachas / CÓRDOBA

Dónde inscribirse para las actividades

Algunas actividades precisan de inscripción al contar con un aforo reducido. Los interesados pueden reservar plaza de forma gratuita de 9.00 a 14.00 llamando al 957535614 o 667507920, o mandando un email a info@turismomonturque.com