Caja Rural del Sur apoya los actos de la Coronación de la Virgen de Luna en Villanueva de Córdoba y Pozoblanco

La Fundación Caja Rural del Sur ha firmado un acuerdo de colaboración con las cofradías-hermandades de la Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba y de Pozoblanco, para apoyar las diversas actividades que se vienen celebrando en ambas localidades ante el previsto acto de la Coronación Pontificia de la Virgen, que tendrá lugar el próximo 7 de diciembre.

Según ha informado la Fundación en una nota, en el acto de la firma ha estado presente por la Fundación Caja Rural del Sur el consejero José María Calero, acompañado del director de la oficina de Villanueva, Luis Tormo, y del director de oficina en Pozoblanco, Cándido del Castill, mientras que por parte de las dos cofradías-hermandades de la Virgen de Luna han asistido el presidente y la tesorera de la cofradía de Villanueva, Juan José Cartán y Daría Moreno, y el capitán de la cofradía de Pozoblanco, Juan García.

Cada segundo domingo de octubre, el pueblo de Villanueva de Córdoba acompaña en romería a su patrona y alcaldesa perpetua hasta el Santuario de la Jara. Allí permanece hasta el domingo de Sexagésima, fecha en la que parte hacia el pueblo hermano de Pozoblanco. En esta localidad reside hasta el domingo de Pentecostés, día en que regresa a su ermita de la Jara.

Después, y en este caso el pasado 12 de octubre, los jarotes se reunieron en el quinto de Navarredonda y, tras recorrer las dos leguas que los separan del pueblo, devolvieron a la Virgen de Luna a Villanueva de Córdoba. Este es el ciclo que marca las estancias de esta Virgen peregrina, que en este año 2025 y durante su estancia en el santuario estará aguardando el día grande de su Coronación Pontificia.