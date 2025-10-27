La Policía localiza con vida al joven de Doña Mencía desaparecido en Alemania

El joven cordobés desaparecido desde el pasado jueves en Alemania, hijo del alcalde de Doña Mencía, ha sido localizado, al parecer, en buen estado, según han confirmado a este periódico fuentes de la familia.

Hasta el momento no ha trascendido ninguna información más acerca de este caso que ha preocupado en los últimos días a la localidad menciana, donde el joven estuvo hace apenas un par de semanas y donde forma parte de la Banda Municipal de Música.

La familia ha explicado que ellos no se han podido poner en contacto con él y que la Policía alemana no les ha facilitado más información debido a la ley de protección de datos, al tratarse de un adulto. No obstante, ha indicado que el consulado está haciendo gestiones para conocer algún detalle más sobre la desaparición del joven, de 37 años.

Al sureste de Alemania

Fernando C.G. desapareció en la localidad alemana de Röttenbach, situada en el sureste del país, el pasado jueves 23 de octubre tras acudir al trabajo, y desde entonces no se le había podido localizar.

Fueron los propios compañeros del joven menciano quienes alertaron a la familia al no conseguir contactar con él tras varios intentos. Tras ello, se presentó la denuncia por desaparición.