Palma del Río alega que no existe justificación de la puntuación del proyecto de fondos europeos

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa para explicar las alegaciones presentadas a la comisión de evaluación de los fondos europeos EDIL, que dejó fuera el proyecto presentado por el Ayuntamiento por no alcanzar la puntuación mínima de 50 puntos. La primera de ellas se refiere a la "ausencia de información suficiente y adecuada, con consecuencia jurídica". Dice la regidora que "nos hace ver al equipo de valoración que estamos indefensos porque cuando se valora cada uno de los items no se desarrolla el porqué de esa valoración" y que en este tipo de convocatorias de "concurrencia competitiva" es necesario "motivar cada una de las valoraciones que se hagan de los proyectos porque no cabe ni la arbitrariedad ni la subjetividad".

Esta es la principal alegación que ha querido destacar la alcaldesa aunque, apoyándose en la unidad de fondos europeos de la localidad, se han presentado alegaciones a cada uno de los 19 criterios que la comisión valora para puntuar el proyecto de Palma del Río. El documento es extenso, de 45 páginas, y presenta una contravaloración justificada "solicitando al alza cada una de esas puntuaciones".

Tras pilares fundamentales

Comenta la alcaldesa que "llegarán hasta los tribunales si es necesario defendiendo nuestro proyecto". Palma del Río, Ciudad de Futuro, que contempla "tres palancas fundamentales", como narra Esteo: "Una ciudad deportiva para atraer y retener población", sobre todo cuando la ciudad necesita de esa población creciente; "la vía verde, que refuerza la conectividad funcional y climática del municipio", refiriéndose al sombreado de la avenida Aulio Cornelio, y "el polo de emprendimiento, que actúa sobre la base de nuestra economía y también laboral del municipio".

Sorprende en la valoración remitida el pasado 17 de octubre al Ayuntamiento de Palma del Río que varios de los criterios que se valoran estén a 0. Esteo ha afirmado que en el documento de alegaciones se "ha puesto en valor la capacidad de financiación de este ayuntamiento" y también "la trayectoria que tiene el equipo de captación de fondos europeos" del Consistorio, que incluso "ha sido reconocido con premios".

La primera edil también ha querido resaltar que desde que se creó la unidad municipal de fondos europeos han conseguido captar muchos fondos, aunque "no es la primera vez que Palma del Río se queda fuera". Hasta en cinco ocasiones, según Esteo, la ciudad se ha quedado fuera.

Cronología

El proyecto Palma del Río, Ciudad de Futuro se presentó en febrero de 2025 a esta convocatoria de los fondos europeos. El 3 de octubre de este año se recibió resolución provisional donde se excluía el proyecto por no llegar a la puntuación mínima exigible de 50 puntos. Rápidamente el Consistorio reclamó a la comisión de valoración de los fondos europeos la valoración de la puntuación obtenida y el 17 de octubre se recibió esta valoración, que otorga al proyecto de Palma del Río un 41,5.

En esta valoración también se detallaba la puntuación obtenida en cada criterio que se valora aunque, según la alcaldesa, sin la motivación por la que se otorga esa puntuación. También se amplió el plazo de alegaciones hasta el pasado 24 de octubre, cuando se presentaron por parte del Ayuntamiento de Palma del Río estas alegaciones que ahora deben responder.