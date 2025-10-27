El gobierno municipal de Lucena plantea otro modelo mixto de gestión para el servicio de jardinería

El equipo de gobierno de Lucena pretende replicar, también en el servicio de jardinería, la externalización que se va a ensayar en la prestación de la limpieza viaria.

Desde el gobierno local del PP aseguran que reforzará el mantenimiento de las zonas verdes con más de una veintena de contrataciones y más medios técnicos especializados y que se incorporarán los últimos avances tecnológicos.

En primer término, este martes, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre, el Pleno habrá de pronunciarse sobre la memoria justificativa para el cambio de modelo de gestión, desde una fórmula directa a un concepto híbrido tras recabar los informes pertinentes, implantándose el sistema calificado de "mixto" por parte del gobierno municipal.

Esta fórmula combina la presencia, en diferentes sectores del término municipal, de personal adscrito a la administración local, plenamente integrados en el Ayuntamiento, con la intervención de una empresa adjudicataria.

Casi 400.000 metros cuadrados de zonas verdes

Actualmente, según defendía este lunes el concejal de Obras y Servicios Operativos, Javier Pineda, resulta imposible atender oportunamente el conjunto de los casi 400.000 metros cuadrados de zonas verdes. El edil popular subrayó que, en estos momentos, esta cobertura "carece de medios suficientes" desde hace numerosos años.

En los últimos tiempos, el Ayuntamiento ha recurrido a contrataciones puntuales, por ejemplo, en el Parque Europa y Dehesa de la Villa, sin garantizarse, argumentaba Pineda, la continuidad regulada o una planificación estable, quien apuntaba a una "situación de precariedad" desde la extinción de la empresa municipal Servimán.

El pliego técnico incorporará la dotación de maquinaria especializada para emprender con mayor eficacia el mantenimiento de parques, jardines y arbolado urbano.

Durante su comparecencia pública, sostenía Pineda que "es la forma más rápida, eficaz y práctica" de implantar un servicio de jardinería con los recursos oportunos hasta lograr "una atención regular y homogénea" en todos los espacios verdes. En síntesis, enfocaba al objetivo de proporcionar "el mismo cuidado y frecuencia de mantenimiento" a los jardines emplazados desde los barrios hasta las principales zonas de la población.

El Ayuntamiento, igualmente, aduce que este modelo "funciona con éxito" en numerosos municipios del entorno, gobernados por formaciones de distinto signo político.