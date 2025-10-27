Fallece un hombre atrapado en su coche tras un accidente de tráfico en La Carlota

Un hombre de 62 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico en La Carlota, según informan desde el servicio de Emergencias 112 a este periódico. El percance mortal se ha producido a las 06.00 horas de esta madrugada en la A-445 a su paso por la localidad carloteña. En concreto, en una rotonda ya en el interior del municipio.

Según explican desde el 112, el coche se salió de la vía y volcó, quedando atrapado el conductor. Efectivos sanitarios, agentes de la Guardia Civil y bomberos acudieron al rescate de este hombre, con la intención, primero, de liberarle del habitáculo y, después, de tratar de salvarle la vida, aunque finalmente ha muerto a causa de las heridas provocadas por el choque.