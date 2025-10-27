Investigan el fuerte olor a amonio y el color azulado del agua de Los Arenales, en Puente Genil

Con un intenso color azulado y un fuerte olor a amonio. Así es como está saliendo el agua en los últimos días en las viviendas de la aldea de Los Arenales, en Puente Genil, una situación que ha motivado que el Ayuntamiento, con la colaboración de Emproacsa, esté investigando el problema decretando al mismo tiempo que no sea apta para el consumo humano en tanto en cuanto no se identifique la causa.

En este sentido, y ante las quejas en redes sociales, el alcalde, Sergio Velasco, ha informado que desde hace más de una semana los técnicos de la empresa municipal Egemasa y los de Emproacsa (Aguas de Córdoba) están practicando analíticas al respecto, "y también se va a acometer con urgencia la limpieza integral del depósito de Los Arenales, donde parece residir el problema, ya que la calidad del agua del pozo no presenta ese color ni contaminación de amonio".

Aspecto que presenta estos días el agua dle grifo en la aldea pontana de Los Arenales. / CÓRDOBA

Espera que se resuelva esta semana

El alcalde ha mostrado su deseo de que este problema quede resuelto a lo largo de la semana, añadiendo que, mientras que se procede a la resolución de la incidencia, "el Ayuntamiento ha declarado el agua no apta para el consumo humano en la aldea".

En paralelo, el alcalde ha recordado que para ejecutar la acometida de agua potable a Los Arenales se tiene que redactar y aprobar un Plan de Adecuación Ambiental, en el que se está trabajando desde la oficina de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento. "Es un trámite lento y difícil, pero esperamos que pueda resolverse a lo largo de 2026, y así después ejecutar la inversión de la acometida de agua".