La Diputación de Córdoba aborda el relevo generacional en cooperativas agroganaderas de España y Portugal

La Diputación de Córdoba acogió este lunes el Foro Agrosocial, un espacio de debate enmarcado en el proyecto europeo Interreg Poctep --que engloba actores de España y Portugal-- en el que se abordó el reto del relevo generacional en el ámbito de la economía social agroalimentaria de ambos países.

En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, señaló que "vamos a hablar de sostenibilidad, de relevo generacional, digitalización y de inteligencia artificial".

Fuentes insistió en que "las cooperativas son motores de desarrollo económico, no sólo para asentar la población al territorio sino que, además, configuran un modelo industrial de transformación en nuestra provincia que tenemos que considerar y apoyar".

«En nuestros pueblos hay cooperativas con mil socios que trabajan en torno a una fórmula muy competitiva, por ello, y ante un escenario de incertidumbre como es la PAC, tenemos que hablar de ellas como elementos vertebradores del territorio», matizó Fuentes.

Uno de los graves problemas

Por su parte, la delegada de Fondos Europeos y Hacienda, Ana Rosa Ruz, hizo hincapié en que "se trata de un proyecto liderado por la Diputación que nos va a permitir sentir las líneas de orientación del relevo generacional". Además, afirmó que "abarcamos un sector importante de población y desarrollo, poniendo el foco en el problema de capacitación digital de las cooperativas en el marco del entorno rural".

Por último, el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Acosta, aseguró que el relevo generacional "es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la agricultura".

Durante la jornada se analizaron buenas prácticas en relevo generacional promovidas por las Federaciones de Cooperativas Agroalimentarias y también en la economía social agroalimentaria. Así, se analizaron casos como el de Covap, la Sociedad Cooperativa Cooprado de Cáceres o la Cooperativa Agrícola de Barcelos.

Además, otras buenas prácticas analizadas fueron las de la Sociedad Cooperativa A Carqueixa, de Lugo; la Sociedad Cooperativa Agrícola Andaluza de Alcalá del Valle (Cádiz) y la Cooperativa Agrícola Supramunicipal Guadimonte, de Castro Marim (Portugal).