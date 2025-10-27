Comienza la intervención de protección exterior del muro que se desplomó en el castillo del Moral de Lucena

Un decreto de Alcaldía suscrito este pasado viernes autoriza definitivamente el inicio de la actuación de sujeción exterior del muro desplomado hace un mes en el paramento sureste del castillo del Moral de Lucena. Desde hace semanas, el Ayuntamiento ha recabado informes desde diferentes negociados y esta intervención ha inplicado la validación en una junta de gobierno local de carácter extraordinario.

La actuación comenzará de un modo inminente, en esta misma semana, encomendándose a la empresa lucentina Rafael Oliva, atendiendo a su especialización en estas funciones constructivas, por un importe de 11.000 euros, impuestos incluidos. Esta intervención, con un plazo sin definir previamente, supone los primeros trabajos de la actuación de urgencia planteada por el Ayuntamiento y autorizada por la Delegación territorial de Cultura por la categoría de Bien de Interés Cultural del recinto monumental.

Retirada de las vallas

La adjudicataria colocará un entibado como estructura provisional de afianzamiento. La concejala de Patrimonio, Charo Valverde, confirmó que, una vez concluya esta obra, el Consistorio retirará las vallas que paralizan el tráfico y el tránsito de viandantes en un sector contiguo del Paseo del Coso. Junto al arqueólogo municipal, Daniel Botella, la edil popular reconocía este lunes «las molestias ocasionadas» en las inmediaciones de la histórica fortaleza, aunque puntualizó que «en estos casos debe predominar la seguridad de los viandantes y de los vehículos». En estas semanas, dijo, «no sabíamos hasta qué punto había peligro de desplome» hacia la vía urbana, tras la caída de los elementos del muro acaecida el pasado 21 de septiembre.

La intervención primera habrá de garantizar la estabilidad del muro. Paralelamente, el Ayuntamiento ultima la redacción del proyecto técnico para el proceso de desmontaje y restitución del lienzo. Dependiendo del presupuesto estipulado, esta obra discurrirá por vía de licitación ordinaria, activándose el correspondiente concurso público, o se procederá a la invitación de tres empresas.

El derrumbe afectó aproximadamente a unos 40 metros cuadrados de la edificación medieval lucentina.