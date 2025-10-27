Primera fase de la actuación de urgencia
Comienza la intervención de protección exterior del muro que se desplomó en el castillo del Moral de Lucena
Una empresa local colocará un entibado y, entretanto, el Ayuntamiento ultima el proyecto para el desmontaje y reposición del lienzo
Un decreto de Alcaldía suscrito este pasado viernes autoriza definitivamente el inicio de la actuación de sujeción exterior del muro desplomado hace un mes en el paramento sureste del castillo del Moral de Lucena. Desde hace semanas, el Ayuntamiento ha recabado informes desde diferentes negociados y esta intervención ha inplicado la validación en una junta de gobierno local de carácter extraordinario.
La actuación comenzará de un modo inminente, en esta misma semana, encomendándose a la empresa lucentina Rafael Oliva, atendiendo a su especialización en estas funciones constructivas, por un importe de 11.000 euros, impuestos incluidos. Esta intervención, con un plazo sin definir previamente, supone los primeros trabajos de la actuación de urgencia planteada por el Ayuntamiento y autorizada por la Delegación territorial de Cultura por la categoría de Bien de Interés Cultural del recinto monumental.
Retirada de las vallas
La adjudicataria colocará un entibado como estructura provisional de afianzamiento. La concejala de Patrimonio, Charo Valverde, confirmó que, una vez concluya esta obra, el Consistorio retirará las vallas que paralizan el tráfico y el tránsito de viandantes en un sector contiguo del Paseo del Coso. Junto al arqueólogo municipal, Daniel Botella, la edil popular reconocía este lunes «las molestias ocasionadas» en las inmediaciones de la histórica fortaleza, aunque puntualizó que «en estos casos debe predominar la seguridad de los viandantes y de los vehículos». En estas semanas, dijo, «no sabíamos hasta qué punto había peligro de desplome» hacia la vía urbana, tras la caída de los elementos del muro acaecida el pasado 21 de septiembre.
La intervención primera habrá de garantizar la estabilidad del muro. Paralelamente, el Ayuntamiento ultima la redacción del proyecto técnico para el proceso de desmontaje y restitución del lienzo. Dependiendo del presupuesto estipulado, esta obra discurrirá por vía de licitación ordinaria, activándose el correspondiente concurso público, o se procederá a la invitación de tres empresas.
El derrumbe afectó aproximadamente a unos 40 metros cuadrados de la edificación medieval lucentina.
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña
- El cordobés buscado en Alemania es el hijo del alcalde de Doña Mencía