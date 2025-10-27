El cementerio de Puente Genil tendrá más aparcamientos para el puente de Todos los Santos

El concejal delegado de Cementerio en Puente Genil y presidente de la empresa municipal Sodepo, Javier Villafranca, ha informado sobre el operativo especial organizado por el Ayuntamiento pontano con motivo del día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. En el marco de este plan, se han implementado diversas mejoras de accesibilidad en el cementerio municipal, como la señalización y el desbroce de una parcela colindante para ampliar la zona de aparcamiento, incluyendo plazas reservadas para personas con movilidad reducida. También se ha mejorado la señalización vertical.

En cuanto al transporte, se ha dispuesto un servicio especial de autobús para facilitar el acceso al cementerio. La línea 3 del transporte urbano, que conecta Santo Domingo con el Hospital de Alta Resolución, ampliará su recorrido para llegar al camposanto.

Los usuarios de las otras dos líneas, que conectan Miragenil con el hospital, podrán hacer trasbordo en la zona centro y viajar gratuitamente hasta el cementerio, y también esta semana se reforzarán los trayectos desde las aldeas de Sotogordo y El Palomar al camposanto, con salidas desde Sotogordo a las 9.45 y 11.15 horas; y retornos extraordinarios con salida desde el Cementerio 12.00 y 13.15 horas, cada día.

Horarios del cementerio

Villafranca informó también que el cementerio municipal mantiene un horario especial esta semana. Así, desde el 27 de octubre hasta el 1 de noviembre, el horario será de 9.00 a 18.00 horas, siendo este también el mismo horario de apertura de la capilla. Una vez que transcurra el día de Todos los Santos, a partir del 2 de noviembre, se restablece el horario de invierno, un horario partido de 9.00 a 13.00 horas, y de 16.00 a 18.00 horas.

Asimismo, se celebrarán misas en la explanada central del cementerio los días 1 y 2 de noviembre a las 17.00 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.