Loterías y apuestas
La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en Baena
El boleto con cinco aciertos más el complementario está dotado con más de 132.600 euros de premio
El sorteo de la Bonoloto no ha tenido hoy ningún acertante de primera categoría. Pero la suerte ha querido que el único boleto con cinco aciertos más el complementario, es decir, el segundo mayor premio, recaiga en Baena. En concreto, el afortunado o afortunada dormirá hoy con 132.643,33 euros más en su cuenta de ahorros, que es el valor que tiene el boleto ganador.
Loterías y Apuestas del Estado informa de que el único acertante en toda España de segunda categoría en el sorteo de la Bonoloto ha sido un cliente de la Administración de Lotería número 1 de Baena, situada en la calle Amador de los Ríos, 1.
