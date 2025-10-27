Baena aplica la perspectiva de género en la gestión urbana

El Ayuntamiento de Baena se ha convertido en la primera administración local en adherirse a Smart Cities Gender Perspective, el único espacio de datos que aplica la perspectiva de género a la gestión municipal.

Con esta decisión, Baena da un "paso decisivo hacia una gestión pública más inteligente, sostenible y saludable al utilizar los datos para diseñar políticas públicas que mejoren la calidad vida de quienes viven y visitan la ciudad, cumpliendo con la Ley de Igualdad", asegura el Consistorio baenense en una nota de prensa.

El Ayuntamiento ya había desarrollado acciones destacadas en esta línea, como la aprobación de medidas para la prevención de la violencia de género o la colaboración con la Asociación Baena Solidaria, que desde 2003 trabaja por la integración social, laboral y cultural de personas en situación de vulnerabilidad.

Además, el municipio también avanza en su proceso de certificación como Woman Friendly Destination (WFD), un distintivo internacional que evalúa y acredita la seguridad y accesibilidad de las ciudades para las mujeres viajeras, reforzando así su compromiso con la igualdad y la creación de entornos urbanos más seguros para todas las personas.

El espacio de datos Smart Cities Gender Perspective permitirá al Ayuntamiento medir cómo el territorio afecta a la ciudadanía en aspectos como la salud, la movilidad, el uso del espacio público o la percepción de seguridad, aplicando la perspectiva de género.

Análisis de datos

Esta herramienta facilitará detectar desigualdades, priorizar inversiones y diseñar políticas municipales basadas en el análisis de datos, mejorando así la eficacia de las acciones y la transparencia de los resultados.

La adhesión de Baena a este espacio consolida su apuesta por la igualdad de oportunidades, la innovación pública y la mejora continua en la gestión municipal.

El proyecto está desarrollado por Centro Clínico 2000, junto con el área de innovación e investigación de Kiwa España, y cuenta con el apoyo de entidades nacionales e internacionales como el Ayuntamiento de El Vellón, Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de Villanueva, BPW International, BPW Italy, FIDAPA, Sevilla Passion for You, Amaltea Asociación de Mujeres y Akanz Partners, entre otras.