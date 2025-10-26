ExpoFare amplía su público objetivo sin perder su esencia profesional

La IX edición de ExpoFare, Feria de la Agricultura de Regadío del Valle del Guadalquivir, ha cerrado sus puertas consolidándose como el gran punto de encuentro del sector en Andalucía, tras tres días de intensa actividad, innovación, formación y participación ciudadana. Un evento que, según la valoración general de empresas, visitantes y organización, ha supuesto un antes y un después en esta feria.

Nuevo Centro Polivalente

Este año, el estreno del nuevo Centro Polivalente ha marcado un hito clave para el crecimiento de ExpoFare. Las más de 30 empresas participantes, junto a las instituciones y entidades colaboradoras, han valorado muy positivamente tanto la amplitud del espacio como su funcionalidad, permitiendo ofrecer una experiencia más cómoda, atractiva y profesional.

Una imagen de la ExpoFare celebrada en Fuente Palmera. / E. GUZMÁN

Además de mantener el alto nivel técnico que caracteriza a ExpoFare —con un programa de ponencias especializadas, 45 ponentes y encuentros sectoriales como el de comunidades de regantes—, esta edición ha logrado acercar aún más el evento al agricultor de a pie, con una programación específica el sábado orientada a sus intereses reales. Las jornadas sobre nuevos cultivos, la innovación en sistemas de riego o la optimización del uso del agua despertaron un elevado interés y asistencia.

Un momento especialmente destacado fue la jornada dedicada al papel de la mujer en el sector agrícola, organizada en colaboración con Fademur, el Centro de Información Municipal a la Mujer de Fuente Palmera y otros colectivos del ámbito rural. La mesa redonda y los testimonios compartidos visibilizaron los retos, avances y experiencias de mujeres que son hoy protagonistas activas del presente y futuro del campo andaluz.

Otro de los grandes aciertos de esta edición ha sido la incorporación del Área Agrifood Demo, que ha permitido dar protagonismo al sector agroalimentario del Valle del Guadalquivir y conectar directamente con el público general. Esta zona ha sido una de las más concurridas durante los tres días de feria, con aforos completos en todos los showcookings, demostraciones gastronómicas y catas organizadas, logrando acercar la agricultura a la ciudadanía desde una perspectiva práctica, atractiva y sensorial.

La combinación de contenidos técnicos, experiencias participativas y espacios renovados ha generado un ambiente de satisfacción generalizada tanto entre visitantes como entre las empresas expositoras, que han valorado especialmente la proximidad al cliente agrícola, la calidad del programa y las oportunidades de negocio y visibilidad generadas.

Desde HGR Protección y Nutrición, empresa de Posadas que participaba por primera vez, Florentino García aseguraba que volverán a repetir “porque esta feria tiene un potencial enorme en el ámbito del regadío y las sinergias creadas entre los expositores han sido muy positivas; me voy sorprendido de la interconexión y de la buena relación entre todos, aunque seamos competencia, y del espíritu humano y emprendedor que hay en el evento, el cual conlleva un trabajo ingente detrás y poner a mucha gente de acuerdo”.

Con esta edición, ExpoFare no solo ha consolidado su posición como referente del regadío en el Valle del Guadalquivir, sino que ha demostrado su capacidad de evolución, ampliando su público objetivo sin perder su esencia técnica y profesional.

El Ayuntamiento de Fuente Palmera, como entidad organizadora y en palabras del alcalde, agradece “la implicación de todas las instituciones, patrocinadores, empresas, técnicos, colectivos y visitantes que han hecho posible esta edición”.

Francisco Javier Ruiz califica de notable una edición “donde ha sido fundamental el cambio de ubicación y la dimensión más participativa, sin desdibujar la línea de innovación y tecnológica, por lo que renovamos nuestro compromiso de seguir impulsando esta feria como motor de desarrollo agrícola y dinamización económica del territorio”.