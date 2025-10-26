Sucesos
Detenida tras robar 7.000 euros en un establecimiento de alimentación de Almodóvar del Río
La autora de los hechos trabajaba en el local, de ahí que las cerraduras no estuvieran forzadas
La Guardia Civil detuvo en Almodóvar del Río a una persona vecina de la localidad como presunta autora de un delito de robo cometido en un establecimiento de la localidad. La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto de Almodóvar del Río, que se había cometido un robo con fuerza en un establecimiento de alimentación ubicado en una calle de la localidad, donde autores desconocidos, tras acceder al interior del inmueble, habían sustraído 7.000 euros que el propietario del local guardaba en el interior de un bote de harina y el contenido de la caja registradora.
Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y detención del presunto autor. La inspección ocular practicada en el establecimiento, permitió comprobar que el presunto autor, para acceder al interior del local no había forzado ninguno de los accesos del establecimiento, lo que hizo a los investigadores de la Guardia Civil sospechar que el presunto autor pudiera ser alguna persona que trabajase en el local, ya que las mismas disponían de la llave de la puerta de entrada.
Ante ello, tras obtener indicios suficientes de la implicación de una de ellas en el robo, se procedió a su detención. Detenida y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
