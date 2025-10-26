Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cordobés buscado en Alemania es el hijo del alcalde de Doña Mencía

Fueron los compañeros quienes alertaron a la familia, después de que llevara varios días sin acudir al trabajo

Cordobés desaparecido en Alemania.

Cordobés desaparecido en Alemania. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Fernando, el cordobés desaparecido en Alemania el pasado jueves, es hijo del alcalde de Doña Mencía.

Según ha podido saber este periódico, Fernando C. G., de 37 años, llevaba cerca de un año trabajando en Alemania. Fueron sus propios compañeros quienes alertaron a la familia al no conseguir contactar con él después de varios días sin acudir al trabajo. Tras ello, se presentó la denuncia por desaparición. Hace apenas un par de semanas estuvo en Doña Mencía y formaba parte de la Banda Municipal de Música de la localidad.

Por el momento, no ha trascendido más información sobre su estado ni sobre las circunstancias de su desaparición. La familia tampoco ha querido hacer más declaraciones al respecto. Según SOS Desaparecidos, mide entre 1,65 y 1,70 metros, y presenta complexión delgada, pelo rapado y ojos saltones.

