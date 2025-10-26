La Bonoloto deja un premio de 120.000 euros en La Carlota

El sorteo de la Bonoloto de este domingo, 26 de octubre, ha dejado un total de 120.115,91 euros a un acertante de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- en La Carlota, según informa Loterías y Apuestas del Estado en su web oficial. En concreto, el boleto agraciado ha sido validado en el despacho receptor de Loterías número 27.250, situado en la calle Juan Ramón Jiménez, número 2 de la localidad cordobesa. De segunda categoría solo ha habido un acertante

La combinación ganadora está formada por los números 31, 21, 43, 11, 35 y 18, complementario 37 y reintegro el 0. La recaudación del sorteo ascendió a 1.904.194,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros, informa Loterías.