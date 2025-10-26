El Ayuntamiento de Priego licita la reforma de Isabel la Católica y Obispo Caballero

Por un importe que supera los 603.000 euros, impuestos incluidos, el Consistorio de Priego ha sacado a licitación las obras correspondientes al proyecto de peatonalización, adecuación y embellecimiento de las calles Isabel la Católica y Obispo Caballero. Actuación que se encuentra incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos NextGenerationUE.

Como recoge la memoria del proyecto de actuación redactado por el arquitecto técnico municipal Rafael Cruz Sánchez, el objetivo de esta intervención, cuyo plazo de ejecución estimada son cuatro meses, es subsanar las deficiencias que presentan ambas calles en el pavimento e instalaciones, actuándose en una superficie total de 1.267,45 metros cuadrados.

Ambas vías, ubicadas en la zona denominada Centro Histórico dentro del Plan Especial de Protección entroncando con República Argentina, Ramírez, Alta, Mesones, Puertas Nuevas, San Francisco y Carrera de Álvarez, presentan en la actualidad una doble plataforma, con aceras de reducidas dimensiones pensadas más para proteger a los edificios que para el tránsito de peatones. La calzada es de hormigón fratasado con unas cenefas de empedrado en «piedra ajeña», formando rombos.

Red de saneamiento

En cuanto a la actual red de saneamiento, es unitaria, con tubería de hormigón anillado. Instalaciones que como se indica, «están dando problemas de fugas en algunos puntos concretos».

Igualmente, ambas vías disponen de una canalización de riego. Se trata de agua procedente de la Fuente de la Salud que discurre por diferentes calles hasta llegar a los huertos del bajo Adarve. Canalización diseñada con tajeas antiguas que presentan fugas y que, en algunas zonas, este agua de riego se mezcla con aguas fecales.

El proyecto propone como diseño de calle, una plataforma única donde la calzada y las aceras estén al mismo nivel. De esta manera, ambas calles se resolverán con una única plataforma con una subbase de grava y zahorra, una base de solera de hormigón y como elemento de terminación una combinación de diseño con adoquinado de granito gris, dos bandas longitudinales de 1 metro de anchura, una cenefa central longitudinal que separará el adoquinado con una baldosa de piedra de Sierra Elvira con terminación abujardada. Para los laterales de la calle, junto a fachadas de los edificios, se plantea un solado de piedra de Sierra Elvira abujardado.

En cuanto a la red de saneamiento, se propone la sustitución de la actual e instalar una red separativa entre pluviales y fecales.

En lo que respecta a la canalización de riego, se plantea crear una nueva en PVC, de uso exclusivo para la comunidad de regantes, y totalmente independiente de la red de saneamiento.

Por otra parte, el proyecto incluye las obras de soterramiento de la preinstalación del alumbrado público y preinstalación soterrada de telecomunicaciones.

De esta manera, con la actuación proyectada se interviene en el pavimento, redes de saneamiento con sistema separativo en pluviales y fecales, dotándose a ambas vías de la preinstalación soterrada del alumbrado público y telecomunicaciones.

Reseñar por último que el plazo de presentación de ofertas para llevar a cabo esta importante actuación finaliza a las 23.59 horas del próximo 7 de noviembre.