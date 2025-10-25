Muestran en Villanueva de Córdoba los oficios vinculados con el olivar de sierra

Las dificultades que conlleva la recogida de la aceituna en la sierra de Villanueva de Córdoba y Los Pedroches con grandes pendientes se han puesto de manifiesto en la Feria del Olivar de Sierra, que ha alcanzado su tercera edición, y que se celebró ayer en la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de Luna de Villanueva de Córdoba, como preámbulo de la campaña de recogida del fruto del olivo que arrancará en breves fechas.

Uno de los momentos más especiales fue la exhibición del acarreo de aceituna con mulos, a cargo del arriero Andrés García. Y es que esas pendientes de la sierra y esos parajes complicados impiden que lleguen los camiones o los tractores. Es ahí cuando juegan un papel fundamental los mulos que cargan los sacos de aceituna cosechada hasta lugares donde ya es más fácil el transporte a la cooperativa para su molturación.

La exhibición que realizó Andrés García, uno de los pocos arrieros que quedan, consistió en cargar los sacos de aceituna en los mulos y trasladarlos hasta la almazara, donde los asistentes pudieron ver como esa aceituna volcada en la tolva se concierte en aceite de oliva virgen extra.

Samuel Muñoz, del colectivo El Cajón, organizador de la Feria, señalaba la nueva disposición de los 25 puestos de venta este año y la posibilidad de adquirir aceite, algo que se solicitaba en años anteriores.

Muñoz indicaba que el objetivo de este evento «es darle visibilidad y reconocimiento a esas personas vinculadas con el olivar de sierra, por supuestos a los aceituneros y aceituneras, pero también a las personas que transportan la aceituna o que trabajan en talleres que reparan con rapidez la maquinaria de varear para que no se pierdan jornales».

La tercera Feria del Olivar de Sierra incluyó la inauguración de una imagen de la Virgen de Luna a tamaño real, colocada a las puertas de la cooperativa, obra de Francisco Ramos y que fue bendecida, también un desayuno molinero, una taller de cata de aceite en el que participaron una veintena de personas o el esperado campeonato de lanzamiento de huesos de aceituna en la categoría infantil y de adultos.

Y todo ello acompañado por el canto y el baile de las jotas con el Coro de Participación Activa y del grupo El Verde Naranjo, por el grupo Zambra y djs.

Uno de los temas de conversación de los asistentes fue la previsión de lluvias para los próximos días, que caída en su justa medida, puede contribuir a poner a punto el olivar para la nueva campaña.