Miles de devotos acompañan a sus patronos en una procesión histórica en El Carpio

El Carpio ha vivido este sábado una jornada histórica y de profunda devoción con la celebración de la Procesión Extraordinaria Magna Patronal, con motivo del séptimo centenario fundacional de la villa, organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento, en colaboración con la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y las hermandades patronales.

Las veneradas imágenes de Nuestro Señor Ecce Homo y Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, patronos de El Carpio, ha recorrido juntas las calles del casco histórico en una procesión extraordinaria, símbolo de fe, tradición y unión de todo un pueblo.

Previo a la procesión, se realizaron los traslados de los titulares desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

700 aniversario de la fundación de El Carpio / CASAVI

Lo titulares estuvieron acompañados de su cortejo hasta el altar efímero instalado en la Plaza de la Constitución, donde se celebró una solemne eucaristía que comenzó a las 17.30 horas, que estuvo presidida por el vicario de la Campiña, Jesús María Moriana Elvira, y concelebrada por el arcipreste del Valle del Guadalquivir, Tomás Palomares Vadillo, el párroco de la Asunción, Antonio Mora Polanco, y el párroco invitado, el carpeño Miguel David Pozo León.

Tras la Santa Misa, dio comienzo la Procesión Magna Extraordinaria, con el siguiente itinerario: Plaza de la Constitución, Castillo, Altozano, Antonio Lara, Plaza Constitución, Jesús, Plaza Fray Luis Cabello, Ancha, Feria, Avenida de Andalucía, Cuerda, Horno, Concepción, Plaza Triunfo, Colegio, Jardines Sagrado Corazón y regreso a Plaza de la Constitución (entrada). Acompañaron la Agrupación Musical de El Carpio (Paso de Cristo) y Banda de Música de El Carpio (Paso de Virgen). El acompañamiento musical del traslado y eucaristía fue a cargo de Miguel Romero Sirvent.

En el recorrido, los titulares han estado acompañados por un cortejo formado por mantillas, hermandades de pasión y gloria carpeñas, hermandades invitadas, braceros y portadores, formaciones musicales, preste y autoridades civiles. Al final del cortejo, tras la imagen de la Inmaculada, la comitiva se abrió para acoger a todo el pueblo carpeño, que acompañó en multitud en esta jornada de fe y memoria.

La ciudadanía ha engalanado las calles, balcones y fachadas para recibir la Magna Procesión en esta efeméride histórica. Asimismo, las hermandades patronales ofrecieron lonas corporativas que adornaron distintos puntos del recorrido, contribuyendo a realzar la belleza y el sentimiento de esta celebración única para la memoria colectiva y el sentimiento carpeño. n