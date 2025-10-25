Adiós a Schevi, hombre de consenso

En la mañana del sábado 25 de octubre nos dejó Francisco Javier Domínguez Peso, o como muchos lo conocían, Schevi. Fue concejal en el Ayuntamiento de Palma del Río durante la segunda legislatura de Manuel López Maraver y en 1991, con Salvador Blanco como alcalde, ocupó la primera tenencia de alcaldía. Schevi fue un hombre sereno y de consenso, muy meticuloso en su trabajo, gran lector y amante de la fotografía.

El profundo interés por la historia cotidiana y la fotografía le llevó a crear su blog ‘Celtibético’ como una ventana al pasado, al presente y al futuro, con testimonios de todo tipo. Con una gran mente analítica, Schevi dejó la política y acabó su licenciatura de Derecho. Esto le llevó Al ayuntamiento de Fuente Palmera tras aprobar unas oposiciones y también entró a formar parte del Ateneo de Palma del Río.

En mayo de este año, Schevi compartió en su blog una fotografía desde el hospital y un texto en el que relataba su lucha contra la enfermedad que le diagnosticaron. Hoy todos son mensajes de tristeza. El ámbito político y cultural de Palma del Río se ha volcado en las redes sociales a recordar a este palmeño que ha significado tanto en la historia de la ciudad.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, transmitió en sus redes sociales el pésame a la familia comentando que ha sido «una persona muy querida y respetada», que fue «concejal durante casi tres décadas» y también «un palmeño comprometido con su pueblo». La regidora palmeña afirmaba que «Schevi dedicó su vida al servicio público, a la defensa de nuestro patrimonio y a la promoción de la cultura».

Carlos Muñoz, secretario general del PSOE en Palma del Río recordó su «compromiso con Palma del Río, su honestidad y seriedad marcaron su vida». Recordó también cómo «desde muy joven participó en la vida cultural del IES Antonio Gala y en la asociación cultural Vientos del Pueblo» y cómo también «militó en las juventudes comunistas y se incorporó a la candidatura socialista en las elecciones locales de 1983». Decía Muñoz que nos ha dejado un hombre «firme en sus convicciones progresistas, enamorado de Ana Santos, familiar y humilde, un hombre por y para la Democracia». Palma del Río pierde un hombre que trabajó por mejorar el municipio desde su juventud, enamorado de la cultura, la cotidianidad, la fotografía y el patrimonio, que deja un gran legado para la historia de este municipio.