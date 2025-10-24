Alumbbrado extraordinario
Puente Genil reforzará la seguridad con más Policía Local y Guardia Civil durante la campaña navideña
Este año no se contará con servicio de vigilancia privado sion que se asumirá con la Policía Local y la Guardia Civil y la colaboración de Protección Civil
La proximidad de la campaña navideña ha puesto en marcha toda la maquinaria municipal en Puente Genil, especialmente en lo relativo a la seguridad ciudadana, ante la gran afluencia de visitantes que se espera durante las próximas semanas. El municipio se prepara para recibir a miles de personas atraídas por su espectacular alumbrado navideño, considerado uno de los más singulares de la provincia, lo que genera una notable concentración de público, sobre todo los fines de semana.
La concejala de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Tatiana Pozo, ha informado en rueda de prensa de las medidas adoptadas para garantizar el buen desarrollo de las fiestas y la seguridad de vecinos y visitantes. A diferencia del pasado año, cuando el Ayuntamiento optó por contratar seguridad privada para reforzar la vigilancia en las zonas más concurridas, en esta ocasión no se contará con este servicio.
Pozo ha explicado que el dispositivo se reforzará mediante la presencia de hasta tres patrullas de la Policía Local que velarán por la seguridad en las calles del centro y en los principales puntos de afluencia. "A pesar de no disponer de vigilancia privada, hemos articulado un operativo que garantizará una cobertura eficaz, especialmente los viernes y sábados, cuando se espera mayor afluencia de público", señala la edil.
Guardia Civil en aldeas y urbanizaciones
A este refuerzo se sumará la colaboración de la Guardia Civil, cuyos efectivos has sido incrementados recientemente con seis agentes más durante un periodo de medio año. Este aumento de personal permitirá que la Guardia Civil pueda centrarse en la vigilancia de las aldeas y urbanizaciones más diseminadas del término municipal, mientras la Policía Local refuerza su presencia en el casco urbano.
Según Pozo, el objetivo del dispositivo es doble: mantener la seguridad en el centro y zonas comerciales, garantizando una movilidad fluida y segura, y reforzar la vigilancia en el entorno rural, evitando así que el incremento de visitantes en el núcleo principal deje desatendidos otros puntos del municipio.
Protección Civil y Tráfico
"Queremos que tanto los vecinos como quienes nos visitan disfruten de unas fiestas tranquilas y seguras", insiste la concejala, que añade que el Ayuntamiento continuará coordinando el operativo con los distintos cuerpos y servicios implicados, como Protección Civil y el área de Tráfico.
El alumbrado navideño de Puente Genil, que cada año atrae a miles de personas, se ha convertido en uno de los grandes reclamos turísticos de la comarca, por lo que el refuerzo del dispositivo de seguridad y movilidad es una de las prioridades del Ayuntamiento para esta campaña.
