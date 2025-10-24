El PSOE de Córdoba exige a la Junta la inclusión de Bujalance en el Consorcio Metropolitano de Transportes

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha exigido a la Junta de Andalucía la inclusión de Bujalance en el Consorcio Metropolitano de Transportes, una demanda que el municipio "lleva años reclamando sin que el Gobierno andaluz atienda la petición ni el Ayuntamiento de Bujalance trabaje para conseguirlo".

En una atención a medios junto a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Muñoz, y la diputada provincial socialista Desirée Benavides, Morales ha culpado al Ayuntamiento de tener abandonados a los vecinos de Bujalance "al no presionar ni obligar a Moreno" para que Bujalance entre en el Consorcio Metropolitano de Transportes de Córdoba y "evitar así los problemas de movilidad y conexión que día a día están padeciendo sus habitantes".

El portavoz en la Diputación ha unido a este problema la crisis sanitaria que se vive en Andalucía por la "desastrosa gestión" de la Junta y cuya punta del iceberg son, a su juicio, "los fallos y demoras en el cribado del cáncer de mama, a cuyas mujeres les acusa de lanzar bulos insultándolas y faltándoles el respeto". De este modo, Morales ha insistido en que "Moreno debe dimitir y convocar cuanto antes elecciones".

Por su parte, la portavoz socialista en Bujalance, Ana Muñoz, ha indicado que los problemas de transportes provocan que muchos de los vecinos que viajan en autobús se queden en Maruanas "sin posibilidad de continuar el trayecto dado que se acaban las plazas".

Agravio comparativo con otros pueblos

"Además, no tenemos por qué pagar más dinero por pertenecer a un pueblo u a otro, y vamos a insistir en conseguir la inclusión en el Consorcio para, de paso, que se resuelvan las deficiencias del apeadero que tenemos en Bujalance, que está prácticamente abandonado, sucio y no se abre a nuestros vecinos, que sufren las inclemencias del tiempo tanto en ve- rano como en invierno", ha apostillado.

La diputada provincial Desirée Benavides ha afirmado que los vecinos de El Carpio comparten "la problemática" con Bujalance dado que esta semana, según ha expuesto, "hemos visto cómo una veintena de carpeños se han quedado en tierra y han perdido el autobús que le llevaba por la mañana al trabajo o a los estudiantes a la universidad por el problema que hay con el Consorcio de Transporte Metropolitano".

Por último, Benavides ha afeado a la entidad la "falta de información" al respecto y ha reivindicado la mejora de las infraestructuras de transportes y la conversión en autovía de la A-306.