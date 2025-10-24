El Plan de Asfalto de Lucena 2025 incorpora dos nuevos pasos elevados

La empresa Pavasur ha comenzado en Lucena la ejecución del Plan de Asfalto 2025. El conjunto de estas actuaciones, por un importe de 96.025 euros, se distribuye en una decena de calles e incorpora dos nuevos pasos elevados. El Ayuntamiento, en un principio, licitó este proyecto anual por 124.565 euros.

Uno de los puntos donde actualmente se desarrolla esta tarea específica, con maquinaria pesada y numerosos operarios, compete a la zona del Llano de las Tinajerías desde el final de la calle Álamos. La renovación y reposición de la superficie beneficia, además, a las vías Zagrilla, Fernán Núñez y Maestro Gordillo, aparte de las calles Pleito, en Jauja; y Virgen de Los Remedios, en Las Navas del Selpillar. La superficie total a pavimentar es de 6.000 metros cuadrados.

El Consistorio completa las tareas habituales con la construcción de sendos pasos de peatones elevados al objeto de reforzar la seguridad vial y atendiendo prolongadas peticiones vecinales. Una vez obtenidos los informes de la Policía Local, estos elementos viarios se disponen en la avenida de la Guardia Civil, junto a la urbanización de Nelia de Las Nieves; y en la avenida de La Estación, en la conexión entre la entrada del Parque Europa y el Camino de Torremolinos.

El alcalde y el concejal de Urbanismo de Lucena, en una de las calles afectadas por el Plan de Asfalto. / M. González

El alcalde, Aurelio Fernández, junto al concejal Servicios Operativos, Javier Pineda, expresaba que este plan significa "un paso más en la mejora continua de los barrios y pedanías de Lucena".

Usualmente, el Ayuntamiento integra en esta selección de intervenciones calles que previamente han sido sometidas a una remodelación a través del PFEA.