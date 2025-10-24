El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña

Cada campaña turística de Navidad, los maestros pasteleros de Rute se afanan en presentar nuevas propuestas ante la llegada de miles de visitantes. Los obradores de mantecados y turrones abren las puertas de sus museos con nuevas figuras y construcciones realizadas con materiales que parecen imposibles como las galletas, las golosinas o el merengue. El Museo del Turrón, de Productos Garrido, convierte su visita este año en un paseo por una aldea de la Navidad.

"Con una base de galletas de jengibre, barquillos de oblea y merengue hemos recreado este pueblo navideño de casitas nevadas donde están jugando los niños", explica Jorge Garrido, maestro pastelero, que junto a su equipo han empleado 190 kilos de merengue en realizar este pueblo navideño.

Se trata de un atractivo pensado para el público más joven. "Cada año son más las parejas jóvenes con niños que nos visitan, y hemos querido apostar también por los gustos de ese visitante infantil que tiene a Rute como destino turístico y gastronómico", añade Jorge Garrido. Junto a esta aldea de dulce se exponen también creaciones inspiradas en la casa de Hansel y Gretel o figuras como El Grinch, que completan la visita.

El alcalde de Rute, David Ruiz, junto a los aseos portátiles del paseo del Fresno para esta campaña navideña. / Padilla

Nuevas dotaciones municipales

A medida que la campaña de Navidad en Rute avanza, el flujo de visitantes va en aumento. El Ayuntamiento acaba de presentar nuevas dotaciones municipales en el paseo del Fresno. Un entorno que concentra la visita a Destilerías Machaquito, el Museo del Anís y las destilerías Duende, Raza y Altamirano, además del Museo del Jamón. Se trata de un módulo de aseos públicos, instalado junto al aparcamiento de dicho paseo, que ha contado con una inversión de 40.000 euros, a través del Plan Diputación Invierte de la Diputación de Córdoba, ha detallado el concejal de Urbanismo, Rafael García.

Este módulo de madera "integrado en el entorno cuenta con nueve servicios masculinos y femeninos y uno para personas con movilidad reducida", ha señalado el alcalde, David Ruiz. De momento estarán abiertos los fines de semana, y a partir de mediados de noviembre se abrirán a diario. También se ha instalado en este paseo una oficina de turismo y dos grandes carpas que darán servicio a los eventos programados durante la campaña navideña.