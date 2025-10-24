El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo

El Ministerio de Agricultura ha desestimado en su integridad el recurso de alzada que había presentado la Denominación de Origen Los Pedroches (DOP) contra la decisión del Ministerio de autorizar la modificación del pliego de la DOP de Guijuelo para amparar a cerdos cruzados con sólo el 50% de raza ibérica.

Así lo ha dado a conocer este viernes el presidente del consejo regulador de la DOP Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, que ha lamentado esta resolución "que, aunque esperada, siempre había algo de esperanza, sobre todo por la contundencia del recurso que presentamos".

Tras esta decisión del Ministerio, Torralbo ha confirmado que se emprenderá a partir de ahora la vía judicial con la presentación de un recurso contencioso administrativo. El presidente de la DOP ha asegurado que "siempre esperas que prevalezca la cordura pero no ha sido así".

Desestimadas también las medidas cautelares

Incluso se han desestimado las medidas cautelares que se habían solicitado en el recurso de alzada para que los cambios en Guijuelo no entraran en vigor durante el proceso de reclamación.

Antonio Jesús Torralbo añade que "ya nos llevamos un jarro de agua fría cuando se publicó en el BOE la autorización el pasado 1 de septiembre y hoy, 24 de octubre, otro jarro de agua fría más".

Cerdos ibéricos durante la montanera en la dehesa de Los Pedroches. / Rafa Sánchez

Además, señala que "es lamentable que en lugar de dedicar toda nuestra atención a nuestros productores y a nuestras industrias tengamos que estar peleando por algo que es de justicia y porque puede hacer peligrar nuestras producciones".

El presidente de la DOP Los Pedroches manifiesta que el recurso de alzada que presentaron era un texto de 40 páginas, "con argumentación técnica y jurídica y aportándose jurisprudencia para reforzar nuestra posición". Además, indica que ha sido elaborado por "técnicos de gran prestigio del sector y se han sumado universidades españolas de forma oficial".

Competencia desleal

Los cambios en las figuras de amparo de Guijuelo se tramitaron en el mes de agosto y se publicaron en el BOE el 1 de septiembre "sin dar información a las demás denominaciones y sin ni siquiera trámite de alegaciones".

Torralbo considera una "barbaridad" que esta DO salmantina vaya a permitir producciones intensivas de 100 cerdos por hectárea de dehesa y que también plantea que no es necesario que coincida la zona de producción con la de elaboración, "con lo que podrían venir aquí a producir en condiciones que nada tienen que ver con nosotros". Esto en Los Pedroches se considera "competencia desleal por su menor coste de producción y porque hablamos de jamones que no requerirán el tiempo de curación que los que nosotros amparamos y certificamos y que son 100% de raza ibérica".

Además, ha vuelto a agradecer el apoyo que están recibiendo por parte de ayuntamientos e instituciones, así como la Diputación de Córdoba, Aeceriber, asociaciones agrarias o Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.