Unas jornadas en El Viso reivindican el potencial de desarrollo de la artesanía

El Centro de la Artesanía de Los Pedroches, ubicado en el municipio de El Viso, acoge este viernes una jornada en la que se aborda la situación del sector y su potencial de desarrollo con Antonio Suárez, director del centro Albayzib de Granada, los maestros artesanos Rafael Pulido y Miguel Ángel Torres y la restauradora de bienes culturales Marina Ruiz, con Antonio Merino como moderador.

Los intervinientes en las sesiones de la mañana han destacado ante los asistentes, entre los que se encontraban alumnos del IES Jerez y Caballero de Hinojosa del Duque, la oportunidad laboral que supone este gremio artesanal, aunque para ello hay que aprender el oficio, para lo que se prestan desde Ofiarpe, la asociación de artesanos de Los Pedroches, que reivindica las posibilidades de desarrollo del sector artesano.

Alumnos del IES Jerez y Caballero de Hinojosa observan el trabajo de una artesana. / Rafa Sánchez

Demostración en vivo

Cuatro de sus integrantes, Hipólito Escudero en alfarería; Santiago Valverde en madera, Manuel Ruiz de Viana en forja artística y María Dolores Fernández en talla y restauración, han ofrecido a los asistentes una demostración.

Por su parte, el alcalde de El Viso, Juan Díaz, ha presentado las bases del premio de artesanía que se ha convocado para el próximo años 2026.