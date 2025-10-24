Los Pedroches
Unas jornadas en El Viso reivindican el potencial de desarrollo de la artesanía
Varios artesanos de Los Pedroches realizan sus creaciones de cara al público
El Centro de la Artesanía de Los Pedroches, ubicado en el municipio de El Viso, acoge este viernes una jornada en la que se aborda la situación del sector y su potencial de desarrollo con Antonio Suárez, director del centro Albayzib de Granada, los maestros artesanos Rafael Pulido y Miguel Ángel Torres y la restauradora de bienes culturales Marina Ruiz, con Antonio Merino como moderador.
Los intervinientes en las sesiones de la mañana han destacado ante los asistentes, entre los que se encontraban alumnos del IES Jerez y Caballero de Hinojosa del Duque, la oportunidad laboral que supone este gremio artesanal, aunque para ello hay que aprender el oficio, para lo que se prestan desde Ofiarpe, la asociación de artesanos de Los Pedroches, que reivindica las posibilidades de desarrollo del sector artesano.
Demostración en vivo
Cuatro de sus integrantes, Hipólito Escudero en alfarería; Santiago Valverde en madera, Manuel Ruiz de Viana en forja artística y María Dolores Fernández en talla y restauración, han ofrecido a los asistentes una demostración.
Por su parte, el alcalde de El Viso, Juan Díaz, ha presentado las bases del premio de artesanía que se ha convocado para el próximo años 2026.
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'