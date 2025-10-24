Auge del sector nupcial
Hinojosa del Duque abre las puertas de su Feria de la Boda
El pabellón El Pilar, con 40 expositores, se convierte en un gran escaparate de todo lo relacionado con estas celebraciones
Desde este viernes hasta el domingo la tercera edición de la Feria de la Boda de Hinojosa del Duque. Nos casamos espera recibir miles de visitas en el pabellón El Pilar para conocer todo lo relacionado con «un sector en auge y que genera cada año un mayor impacto económico en la economía de nuestro país», según señaló el alcalde, Matías González, que se felicitó por la consolidación de Hinojosa «como el gran referente ferial del norte de la provincia de Córdoba».
Durante el fin de semana un total de 40 expositores muestran sus propuestas e innovaciones en fotografía, peluquería, trajes y moda, viajes, joyería, pastelería, catering, lugares de celebraciones, productos del hogar, vehículos especiales y carruajes y hasta un fotomatón para animar los banquetes.
Numerosas actividades
El Ayuntamiento hinojoseño ha preparado una amplia programación de actividades con desfiles de diversos diseñadores, exhibiciones, degustaciones y actuaciones musicales, con apertura este sábado de 12.00 a 22.00 y el domingo de 12.00 a 17.00 horas.
En la inauguración, el concejal de Desarrollo Económico y Turismo, Agustín Romera, destacaba «el lujo de contar con una feria muy completa y con la que una pareja que quiera casarse va a encontrar todos los detalles para ese día tan especial».
