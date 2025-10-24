Sucesos
La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
El Ayuntamiento pide que, ante cualquier indicio, se contacte con la Policía Local o la Guardia Civil
El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ha compartido al mediodía de este viernes la información de la Guardia Civil del puesto de la localidad sobre la denuncia que la familia de una menor, Andres Díaz Jiménez, de 16 años, ha presentado por su desaparición.
La adolescente, nacida el 13 de noviembre de 2009, ha desaparecido en el municipio de Los Pedroches, donde reside.
Iba con un perro
Llevaba suéter rosa y pantalones negros en el momento de la desaparición e iba acompañada de un perro, que es el que aparece en la fotografía que de ella ha distribuido la familia.
La Guardia Civil, que ha recibido la denuncia esta misma mañana, ha puesto en marcha el operativo de búsqueda y está haciendo gestiones para su geolocalización. La búsqueda se centra en un primer momento en los alrededores de la localidad, donde además de las patrullas en servicio, si se estima necesario, se emplearán drones.
Por su parte, el Consistorio hinojoseño indica que, ante cualquier información, se debe contactar con la Policía Local en el teléfono 625 10 85 40 o con la Guardia Civil en el 672 22 97 41.
