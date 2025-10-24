Subbética
Un foro analiza en Priego la inclusión desde distintas perspectivas
La cita cuenta con un intenso programa que se cierra el domingo con una ruta en bicicletas adaptadas por la Vía Verde de la Subbética
Unos 400 participantes de distintas localidades de la comarca y provincias limítrofes toman parte en el Foro Inclusivo de la Subbética, encuentro que se celebra en Priego y en el que hasta el domingo se abordan temas como el deporte adaptado, la cultura inclusiva, el turismo accesible y la vida comunitaria, a través de ponencias, talleres y actividades al aire libre.
Organizado por la asociación Albasur y la colaboración de distintas administraciones y entidades públicas y privadas, el Pabellón de las Artes de Priego acoge desde este viernes esta cita en la que destaca la presencia de distintos ponentes que han convertido la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en su forma de vida y que son un ejemplo para el resto.
Entre ellos destaca Javier Pitillas, fundador de DisCamino; Lorena Quintas; Eva Isidoro y Antonio Muñoz, representantes de Granada Integra; y Hamude Mroue, fundador de Turismo Adaptado V3.
Presentación de un cuento
Coincidiendo con la inauguración del foro, tenía lugar la presentación del cuento Nènglí, un relato escrito por Jorge Moreno e ilustrado por Dayse Feijó, que narra la historia de dos niños con diferentes capacidades y una amistad que rompe barreras.
Este sábado el programa continuará con más ponencias, talleres y actividades deportivas inclusivas, y el domingo está prevista una ruta con bicicletas adaptadas por la Vía Verde.
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'