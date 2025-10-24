Un foro analiza en Priego la inclusión desde distintas perspectivas

Unos 400 participantes de distintas localidades de la comarca y provincias limítrofes toman parte en el Foro Inclusivo de la Subbética, encuentro que se celebra en Priego y en el que hasta el domingo se abordan temas como el deporte adaptado, la cultura inclusiva, el turismo accesible y la vida comunitaria, a través de ponencias, talleres y actividades al aire libre.

Organizado por la asociación Albasur y la colaboración de distintas administraciones y entidades públicas y privadas, el Pabellón de las Artes de Priego acoge desde este viernes esta cita en la que destaca la presencia de distintos ponentes que han convertido la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en su forma de vida y que son un ejemplo para el resto.

Entre ellos destaca Javier Pitillas, fundador de DisCamino; Lorena Quintas; Eva Isidoro y Antonio Muñoz, representantes de Granada Integra; y Hamude Mroue, fundador de Turismo Adaptado V3.

El alcalde de Priego interviene en el Foro inclusivo de la Subbética. / R.C.C.

Presentación de un cuento

Coincidiendo con la inauguración del foro, tenía lugar la presentación del cuento Nènglí, un relato escrito por Jorge Moreno e ilustrado por Dayse Feijó, que narra la historia de dos niños con diferentes capacidades y una amistad que rompe barreras.

Este sábado el programa continuará con más ponencias, talleres y actividades deportivas inclusivas, y el domingo está prevista una ruta con bicicletas adaptadas por la Vía Verde.