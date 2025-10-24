Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Subbética

Un foro analiza en Priego la inclusión desde distintas perspectivas

La cita cuenta con un intenso programa que se cierra el domingo con una ruta en bicicletas adaptadas por la Vía Verde de la Subbética

Foro inclusivo de la Subbética en Priego

Foro inclusivo de la Subbética en Priego / Rafa Cobo / COR_EXTERNAS

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

Unos 400 participantes de distintas localidades de la comarca y provincias limítrofes toman parte en el Foro Inclusivo de la Subbética, encuentro que se celebra en Priego y en el que hasta el domingo se abordan temas como el deporte adaptado, la cultura inclusiva, el turismo accesible y la vida comunitaria, a través de ponencias, talleres y actividades al aire libre.

Organizado por la asociación Albasur y la colaboración de distintas administraciones y entidades públicas y privadas, el Pabellón de las Artes de Priego acoge desde este viernes esta cita en la que destaca la presencia de distintos ponentes que han convertido la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en su forma de vida y que son un ejemplo para el resto.

Entre ellos destaca Javier Pitillas, fundador de DisCamino; Lorena Quintas; Eva Isidoro y Antonio Muñoz, representantes de Granada Integra; y Hamude Mroue, fundador de Turismo Adaptado V3.

Foro inclusivo de la Subbética en Priego

El alcalde de Priego interviene en el Foro inclusivo de la Subbética. / R.C.C.

Presentación de un cuento

Coincidiendo con la inauguración del foro, tenía lugar la presentación del cuento Nènglí, un relato escrito por Jorge Moreno e ilustrado por Dayse Feijó, que narra la historia de dos niños con diferentes capacidades y una amistad que rompe barreras.

Este sábado el programa continuará con más ponencias, talleres y actividades deportivas inclusivas, y el domingo está prevista una ruta con bicicletas adaptadas por la Vía Verde.

