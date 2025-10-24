Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Señorío de Los Pedroches

Datos Gerente : Alfonso Martín

Empleados : N/F

Facturación : N/F

Dirección : C/ Pozoblanco, 70 / Villanueva de Córdoba (Córdoba)
Teléfono: 601625256

Desde 1980, Señorío de Los Pedroches se ha distinguido por lo artesanal y natural. Son ganaderos y productores, por lo que controlan sus productos desde el origen.

Tradición y artesanía son los valores que les definen. En estos 45 años han mantenido los procesos artesanales y naturales para la elaboración de sus productos, heredados de las manos expertas de sus maestros. Esta manera de trabajar, como antaño, les ha permitido elaborar jamones de una extraordinaria calidad.

La experiencia en el sector les ha permitido conseguir productos que destacan por unas características singulares, tienen un sabor único y son saludables.

Su principal objetivo es conseguir la satisfacción de los clientes, por ello se esmeran en cuidar hasta el último detalle en todo el proceso de producción de sus productos ibéricos.

La firma controla todo el proceso de producción, desde el nacimiento de los cerdos hasta la comercialización del producto, pasando por su curación en bodegas naturales.

Así, sus productos son 100% naturales, sin aditivos, sin industrialización, con respeto a los ciclos de la naturaleza, cuidando el entorno, con animales criados con dignidad y de extraordinaria calidad. Además de sus apreciados jamones y paletas de bellota 100% ibéricos, amparados bajo la Denominación de Origen Los Pedroches, y los jamones y paletas ibéricos no certificados, la empresa pone a disposición de sus clientes embutidos ibéricos, tanto por piezas como loncheados.

Su oferta va más allá de los productos ibéricos y en su tienda ‘on line’ oferta quesos, aceites y hasta un jabón de jamón, elaborado a mano con jamón de bellota 100% ibérico de la DOP Los Pedroches, adecuado para pieles muy secas y recomendado para el tratamiento del acné.