Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Un programa para celebrar

No todos los días se cumplen veinticinco años, y menos aún cuando se trata de mantener viva una iniciativa pública que requiere constancia, compromiso y paciencia para consolidarse. En Villanueva de Córdoba, esa paciencia sí existió. Lo que en su origen fue una sencilla jornada dedicada al jamón, el conocido Día del Jamón, ha evolucionado con el paso del tiempo hasta convertirse en la actual Feria del Jamón Ibérico 100% de Bellota DOP Los Pedroches, una cita de referencia nacional que ha ampliado su radio de acción, sus objetivos y su influencia más allá de la comarca.

Este año, la organización de la feria -un sólido binomio formado por el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y la Denominación de Origen Los Pedroches- ha querido celebrar por todo lo alto el vigésimo quinto aniversario de este evento gastronómico y cultural. Conscientes de la relevancia de la efemérides, ambas entidades han diseñado un amplio programa de actividades y han introducido diversas novedades encaminadas a reforzar la proyección exterior de la feria y a consolidar su carácter profesional, un aspecto en el que se viene insistiendo especialmente en las últimas ediciones.

El comité organizador, integrado por las dos instituciones, ha trabajado intensamente para que esta edición marque un punto de inflexión. Se busca que sea el año del «lanzamiento» del ámbito profesional, con propuestas centradas en la formación, la comercialización y la puesta en valor del producto y del territorio. Además, se ha apostado por la unificación de espacios, de modo que tanto los visitantes como los profesionales puedan disfrutar de todas las actividades en un entorno único, cómodo y accesible, situado en las inmediaciones del polideportivo municipal, que acogerá la práctica totalidad de los actos programados.

La Feria del Jamón Ibérico 100% de Bellota DOP Los Pedroches arrancó oficialmente el primer día de octubre con una presentación institucional en el Centro de Interpretación de la Dehesa de Villanueva de Córdoba, un escenario simbólico que conecta directamente con el entorno natural del producto. No obstante, la organización ha querido también proyectar la imagen de la feria fuera del municipio, realizando presentaciones en el Ayuntamiento de Sevilla y próximamente en la Diputación de Córdoba, fortaleciendo así los lazos institucionales y la difusión del evento en toda Andalucía.

Entre los actos más destacados de esta edición se incluye la presentación del libro conmemorativo del 25 aniversario, confeccionado por Diario CÓRDOBA. Esta publicación recoge la historia, las anécdotas y la evolución de la feria a lo largo de sus veinticinco años de vida, remarcando la importancia del certamen, pero también algunas de las empresas más destacadas de la comarca o el marco físico de la dehesa y la significación de la denominación de origen.

Un miembro del jurado observa una loncha de una de las piezas que entraron en concurso.Un miembro del jurado observa una loncha de una de las piezas que entraron en concurso. / CÓRDOBA

Las actividades previas al inicio oficial de la feria también han tenido un importante componente formativo. Se han celebrado cursos de iniciación y perfeccionamiento en el corte de jamón, impartidos por los reconocidos docentes Juan Martín Moreno y Antonio Escribano, quienes han compartido su experiencia con aficionados y profesionales del sector. Asimismo, antes de la apertura de la feria, se desarrollará una jornada dedicada a la sostenibilidad turística en el destino Los Pedroches, dirigida al alumnado del IES La Jara. Esta sesión, guiada por el periodista Francisco Javier Domínguez, pretende acercar a los jóvenes los valores del territorio, su riqueza natural y las oportunidades que ofrece para el futuro.

De esta forma, Villanueva de Córdoba vuelve a situarse en el centro del mapa gastronómico y cultural de Andalucía, reafirmando su compromiso con la calidad, la tradición y la promoción de uno de los productos más emblemáticos de nuestra tierra: el jamón ibérico 100% de bellota.

El arranque de la cita

El próximo 6 de noviembre será una fecha marcada en el calendario para Villanueva de Córdoba y toda la comarca de Los Pedroches. Ese día se celebrará la inauguración oficial de la XXV Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches, un evento que representa la excelencia del producto, la tradición ganadera y el compromiso del territorio con la sostenibilidad. La apertura oficial tendrá lugar a las 10.30 horas, en un acto institucional que contará con la presencia de autoridades locales, representantes de la denominación de origen, empresas del sector y numerosos invitados.

La jornada inaugural contará también con un programa especial en directo de Radio Luna Ser, que llevará a sus oyentes la emoción y el ambiente de la feria, con entrevistas, reportajes y testimonios de los protagonistas.

Una hora más tarde, a las 11.30 horas, se dará inicio al primer Concurso de Fotografía Gastronómica, una de las principales novedades de esta edición. Esta iniciativa pretende poner en valor la creatividad visual y la capacidad de los participantes para capturar, a través de la imagen, la esencia del jamón ibérico, su entorno natural y la cultura gastronómica que lo rodea.

Entre las actividades más destacadas del primer día figura la ya consolidada ‘Experiencia universitaria en la dehesa: de la universidad al mundo ibérico’, que celebra su tercera edición. En esta propuesta, un grupo de universitarios y profesorado de la Universidad de Córdoba se adentrarán en el corazón de la dehesa para conocer de primera mano el proceso que va desde la montanera hasta el consumo del jamón de bellota, punto final del proceso.

El primer día de la feria estará especialmente dedicado a la formación y la profesionalización del sector, con una completa agenda de talleres y jornadas técnicas dirigidas a profesionales, estudiantes y público especializado.

Formación

De 11.00 a 14.00 horas se celebrará el taller de comercialización ‘El jamón como motor turístico del territorio: estrategias del jamón de bellota 100% ibérico DOP Los Pedroches’, que se desarrollará en la zona expositiva. Este encuentro está enfocado al sector de la hostelería y el turismo, y tiene como objetivo ofrecer herramientas y estrategias para aprovechar el potencial del jamón ibérico como elemento diferenciador y atractivo turístico de la comarca.

Paralelamente, el alumnado del ciclo de Grado Medio de Elaboración de Productos Alimenticios participará en el taller ‘Dehesa circular: el jamón como estrategia de sostenibilidad’, incluido dentro del proyecto Dehesa Circular ODS, una iniciativa que integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión y aprovechamiento de la dehesa.

En la misma línea, la zona expositiva acogerá una serie de jornadas técnicas enmarcadas también en el proyecto Dehesa Circular ODS, que abordarán cuestiones clave sobre la innovación y el futuro del sector ganadero.

La primera sesión, de 12.00 a 13.00 horas, llevará por título ‘Innovación tecnológica y circular en las explotaciones ganaderas’, centrada en las nuevas herramientas digitales y sostenibles que están transformando el trabajo en el campo. A continuación, de 13.00 a 14.00 horas, se celebrará la ponencia ‘Proyectos reales para la sostenibilidad de la dehesa’, donde se presentarán experiencias concretas y casos de éxito que demuestran cómo la innovación y el respeto por el medio natural pueden ir de la mano.

Formación El programa de la feria contempla numerosas acciones formativas e informativas enfocadas a la profesionalización del sector, a otorgar herramientas a los profesionales y ahondar en este ámbito como parte fundamental de la cita.

Además, la organización Asaja Córdoba desarrollará sus tradicionales jornadas agrarias, que cada año reúnen a profesionales del sector para debatir sobre los temas más actuales, desde la situación del mercado hasta la evolución de las políticas agrarias, pasando por los retos que afronta la producción ibérica.

Los estudiantes, procedentes de diferentes grados relacionados con la agroalimentación, la economía o el turismo, vivirán una jornada formativa que les permitirá comprender la importancia del ecosistema de la dehesa y su papel esencial en la producción del jamón ibérico. La actividad incluirá una visita a una finca local, donde técnicos y expertos explicarán los cuidados del cerdo ibérico, el manejo del ganado y la relación con el medio ambiente, además de una parada en una empresa transformadora para conocer la parte industrial del proceso.

La programación de la jornada inaugural se completará con la apertura del Túnel del Jamón, una de las actividades más populares y esperadas por el público. De 13.00 a 16.00 horas, los asistentes podrán sumergirse en un recorrido sensorial que combina sabor, aroma, cultura y sostenibilidad.

En esta edición, el túnel se ha reforzado visualmente para ofrecer una experiencia aún más inmersiva, con una puesta en escena mejorada que potencia los sentidos y permite apreciar cada matiz del jamón de bellota 100% ibérico. La actividad, basada en la degustación guiada y la interpretación del producto, se mantendrá disponible durante todos los días de la feria, consolidándose como una de las propuestas más exitosas y valoradas por los visitantes.

El concurso estrella

El viernes 7 de noviembre amanecerá en Villanueva de Córdoba con una de las citas más esperadas y emblemáticas de la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches: el Concurso al Mejor Jamón de Bellota 100% Ibérico, que celebra este año tantas ediciones como la propia muestra. Esta competición, símbolo de la autenticidad y la calidad del producto, marca una de las mañanas más intensas y concurridas de todo el evento.

El primer paso involucra a las empresas participantes, que eligen sus piezas con mimo y las presenta sin identificación, dando paso a un riguroso proceso de selección y cata a ciegas. El concurso se distingue por su transparencia y exigencia técnica: el jurado, compuesto por expertos de diferentes ámbitos, valora cada jamón sin conocer su procedencia, atendiendo a criterios que van desde la morfología de la pieza, el biselado y la textura del magro, hasta el color, la infiltración de grasa, el aroma, la jugosidad y la persistencia del sabor en boca. Cada parámetro se analiza con precisión, mientras profesionales del corte preparan las lonchas que serán objeto de evaluación.

A lo largo de la mañana, el ambiente se llena de expectación. Empresarios, ganaderos, industriales, representantes institucionales, periodistas y amantes del jamón se congregan para seguir paso a paso el desarrollo del concurso, en un clima de respeto y admiración hacia el producto estrella de Los Pedroches. El jurado, concentrado y ajeno al bullicio exterior, realiza su labor con meticulosidad, repitiendo las degustaciones necesarias hasta alcanzar el veredicto final.

Corte de jamón en la Feria de Los Pedroches, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

El momento culminante llega cuando las autoridades y los miembros de la DOP suben al escenario con el sobre que contiene las puntuaciones. Se pronuncian los números: primero el correspondiente al tercer premio, luego el de la encina de plata, y finalmente el más esperado, el número que otorga la encina de oro a la empresa ganadora. Aplausos, emoción, fotos, entrevistas y la satisfacción del trabajo bien hecho llenan el recinto. Es un ritual que se repite año tras año, pero que nunca pierde su magia ni su capacidad para emocionar.

Una vez anunciado el fallo del jurado, a las 14.00 horas, dará comienzo una de las actividades más sofisticadas del programa: el maridaje del jamón ganador del concurso con vinos de la DO Rías Baixas. Este encuentro forma parte de la campaña europea de promoción conjunta ‘Al fin juntos’, una iniciativa que une dos denominaciones de origen con valores comunes: calidad, autenticidad, sostenibilidad y respeto por la tradición.

El objetivo de esta propuesta, con una duración de tres años, es posicionar el vino blanco Rías Baixas y el jamón de bellota 100% ibérico DOP Los Pedroches como una experiencia gastronómica ‘premium’, una alianza que ensalza la riqueza culinaria del territorio español.

La tarde continuará con otra cita muy esperada por los asistentes: el XII Concurso Comarcal al Mejor Cortador de Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches, previsto para las 19.00 horas. En este certamen, algunos de los mejores cortadores de la comarca medirán su destreza, técnica y creatividad frente al público.

Más allá de la precisión en el corte, los participantes ponen en juego su capacidad artística, ya que la presentación de los platos también cuenta en la valoración final. Cada loncha, cada disposición sobre la bandeja, se convierte en una pequeña obra de arte que combina equilibrio visual y respeto por el producto. La concentración, el silencio y el brillo de los cuchillos crean un ambiente único, seguido con atención por el público, que aprecia la destreza y elegancia de estos verdaderos maestros del jamón.

Al margen de los concursos, el segundo día de feria seguirá apostando firmemente por la formación y la innovación, pilares fundamentales en la estrategia de futuro del sector. Durante la tarde se celebrará un nuevo bloque de jornadas técnicas que abordarán cuestiones clave para la modernización de la dehesa y las empresas jamoneras.

La tercera jornada

De 16.00 a 17.00 horas, la tercera jornada técnica llevará por título ‘Nuevos modelos de negocio: el valor del jamón de bellota 100% ibérico DOP Los Pedroches y la ganadería del futuro en un ecosistema sostenible’. Esta sesión analizará las oportunidades que surgen de la diversificación, la digitalización y la valorización del producto como emblema del territorio.

A continuación, de 17.00 a 18.00 horas, se desarrollará la cuarta jornada, centrada en ‘Inteligencia artificial y cambio digital: impacto en la dehesa’. En un mundo donde la tecnología se ha convertido en aliada de todos los sectores, esta ponencia ofrecerá una mirada actual sobre las herramientas que pueden mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la sostenibilidad del ecosistema ibérico.

La cita vuelve a contar con numerosas empresas en las diferentes actividades. El túnel del jamón y la zona de degustación serán claves en esta edición de la feria

Paralelamente, el público podrá seguir disfrutando de la experiencia del túnel del jamón, una propuesta sensorial que ha conquistado a los visitantes por su combinación de sabor, conocimiento y puesta en escena. Este recorrido invita a descubrir los matices del jamón de bellota a través de una cata guiada, reforzada con elementos visuales y didácticos que realzan la experiencia.

Junto a ello, se abrirá la zona de degustación, un espacio donde las distintas empresas participantes mostrarán lo mejor de su producción. En sus estands, las industrias jamoneras exhibirán con orgullo sus reconocimientos -las codiciadas encinas de oro, plata y bronce-, que son sello de calidad y atractivo para los visitantes. Este espacio se consolida como un punto de encuentro entre profesionales y público, donde se pueden saborear los diferentes matices del jamón ibérico y descubrir nuevas propuestas gastronómicas.

Por otro lado, durante todo el día se podrá disfrutar de la ruta ‘El mundo del ibérico. Granito, dehesa y jamón’, que permitirá conocer el patrimonio cultural, natural y gastronómico del municipio.

La jornada del viernes culminará con una de las novedades más esperadas de esta edición: el concierto conmemorativo del 25 aniversario de la Feria del Jamón, protagonizado por la cantante Isabel Aaiún. La artista, que conquistó al público con su tema ‘Potra salvaje’, presentará un repertorio cargado de energía, emoción y raíces, incluyendo su canción ‘El himno de mi peña’, dedicada a la vida en los pueblos y a la amistad.

Este concierto pondrá el broche de oro a una jornada que combina tradición, innovación, formación y celebración, reflejando el espíritu de una feria que, tras un cuarto de siglo, sigue creciendo y situando a Villanueva de Córdoba y a Los Pedroches como referentes indiscutibles del jamón ibérico de bellota.

El día grande

En los últimos años, el comité organizador de la Feria del Jamón ha redoblado sus esfuerzos por proyectar esta cita más allá de las fronteras comarcales, con el propósito de ampliar su público potencial y reforzar su reconocimiento nacional. Esta estrategia se ha materializado tanto en la participación en ferias turísticas y promocionales -donde la Feria del Jamón actúa como embajadora de Los Pedroches- como en la invitación a instituciones de fuera del territorio que contribuyen a difundir su prestigio por toda la geografía española.

En esta vigésimo quinta edición, la institución invitada es el Ayuntamiento de Sevilla, que será protagonista durante la mañana del sábado 8 de noviembre, en una franja que se desarrollará de 12.00 a 14.00 horas en la zona expositiva. La presencia sevillana no solo refuerza el hermanamiento entre territorios andaluces, sino que también evidencia la dimensión cultural y económica que ha alcanzado la Feria del Jamón como evento de referencia.

Asistentes a la Feria del Jamón de Los Pedroches, que se celebra en Villanueva de Córdoba desde 2000. / CÓRDOBA

El deporte también será protagonista esta jornada con una ruta de senderismo por la dehesa mejor conservada de Europa, que se realizará en colaboración con la asociación Dejando Fuéllega. Una distancia de 6,4 kilómetros de dificultad baja para todos los públicos. Y del deporte a la moda porque la feria hará hueco al hinojoseño José Pera, que realizará un vestido en quince minutos homenajeando al mundo del jamón uniendo sabor y arte.

Volviendo a la parte más institucional, durante la jornada del sábado se hará entrega de una placa honorífica de reconocimiento a Pedro Caballero y José Ruz Ramírez -Bodegas Pérez Barquero- empresarios del mundo del vino.

Mientras tanto, la zona de degustación permanecerá abierta al público, ofreciendo la oportunidad de seguir saboreando el mejor jamón de Los Pedroches. La venta de bonos, tradicional termómetro del éxito de la feria, volverá a demostrar la gran aceptación que despierta la cita, que año tras año arroja cifras destacadas tanto en negocio como en volumen de ventas. Además de poder disfrutar de platos de jamón a precios populares, los visitantes encontrarán también una zona de venta directa al público, donde las empresas participantes ofrecen sus productos de manera personalizada, generando un espacio de interacción entre productores y consumidores.

Para quienes deseen una experiencia más íntima, el túnel del jamón permanecerá abierto con horario ampliado de 12.00 a 18.00 horas, permitiendo una degustación pausada y sensorial de los mejores jamones de bellota 100% ibéricos, con el acompañamiento de explicaciones sobre su origen, textura, aroma y sabor.

El sábado acogerá también una de las actividades paralelas más singulares y divertidas: el Campeonato de Tiraje de Cerveza Estrella Galicia, que tendrá lugar en la zona de degustación de 11.30 a 13.30 horas. Esta propuesta, que requiere inscripción previa por contar con plazas limitadas, combina técnica, precisión y cultura cervecera, convirtiéndose en un espectáculo más dentro del programa.

El programa del sábado finalizará con la posibilidad de conocer una exposición fotográfica dedicada a los 25 años de la Feria del Jamón. Las fotografías estarán expuestas en la Audiencia de 10.00 a 14.00 horas, mismo horario que se repetirá el 8 de noviembre, que además lo ampliará abriendo también de 16.00 a 18.00 horas.

El cierre

Tras una jornada centrada en la promoción institucional y el disfrute gastronómico, la actividad competitiva regresará con fuerza el domingo 9 de noviembre, día de clausura de la Feria del Jamón. La jornada dominical acogerá el XXV Concurso al Mejor Cortador Nacional de Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches, una prueba de gran prestigio que reúne a los mejores cortadores del país.

El ambiente, lleno de expectación y respeto por el oficio, permitirá a los asistentes contemplar la destreza, la precisión y la creatividad de los participantes, que convierten cada plato en una auténtica obra de arte. La concentración, el silencio y la admiración del público son parte esencial de esta cita, donde la técnica del corte se convierte en un lenguaje universal de pasión por el jamón. El nombre del ganador se conocerá a partir de las 14.30 horas, momento en el que se celebrará la entrega de trofeos y el acto oficial de clausura. Será la hora de la gran foto de familia, en la que se reunirán representantes institucionales, organizadores, empresas y ganadores de los distintos concursos celebrados durante la feria.

Autoridades en una imagen simpática de la Feria del Jamón. / CÓRDOBA

En esta edición especial, el reconocimiento honorífico otorgado por la organización recaerá en la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, entidad que también conmemora su aniversario en 2025. Este homenaje destaca la labor constante de la DOP en la valorización de las producciones ibéricas, su compromiso con la preservación de la dehesa y el medio rural, y su defensa de un modelo sostenible que aporta identidad, economía y futuro a la comarca de Los Pedroches.

Durante toda la jornada, el túnel del jamón seguirá operativo -de 12.00 a 17.00 horas-, ofreciendo una última oportunidad para disfrutar de esta experiencia sensorial. Paralelamente, la zona de degustación mantendrá su actividad, invitando al público a apurar las últimas horas de la feria con un plato de la joya gastronómica de Los Pedroches en la mano, en un ambiente festivo que mezcla el aroma del jamón recién cortado con la satisfacción del trabajo cumplido en un ambiente que se tornará de festividad por la celebración que este año envuelve la Feria del Jamón por la efeméride ya nombrada y que habla de un cuarto de siglo de vida.

Actividades paralelas

Más allá del programa principal, la organización ha diseñado una oferta paralela de actividades y servicios orientados tanto a facilitar el acceso como a fomentar el turismo local y familiar.

Durante los días 8 y 9 de noviembre, se habilitará una zona infantil en horario de 13.00 a 17.00 horas, donde los más pequeños podrán disfrutar de juegos y talleres pensados especialmente para ellos. De este modo, la feria se consolida también como un espacio de convivencia familiar en el que todos los públicos tienen su lugar.

Además, el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba pondrá en funcionamiento el tren turístico, un servicio que permitirá a los visitantes desplazarse cómodamente y descubrir los rincones más emblemáticos del municipio. El turismo es, de hecho, una pieza esencial de la Feria del Jamón, y por ello el Consistorio jarote complementa la muestra con rutas culturales, arquitectónicas y gastronómicas, pensadas para que quienes visiten la feria puedan también conocer el rico patrimonio local.

Un participante en uno de los concursos corta una pieza de jamón ibérico en la feria alimentaria de Villanueva de Córdoba. / CÓRDOBA

Estas iniciativas, ya consolidadas en ediciones anteriores, contribuyen a mostrar la esencia de Villanueva de Córdoba, un municipio que, durante los primeros días de noviembre, se convierte en epicentro del jamón ibérico, la tradición y la hospitalidad. Cada rincón del pueblo respira el espíritu de la feria: las calles se llenan de visitantes, los comercios se visten de gala y la dehesa, origen de todo, vuelve a ser el gran símbolo de identidad y orgullo de Los Pedroches.

Entre estas actividades también se encuentran paseos en coche de caballos (8 y 9 de noviembre de 11.00 a 16.00 horas). Una propuesta en la que el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, en colaboración con la Peña Amigos del Caballo Encina Enana, ofrecerá paseos en coche de caballos a todas aquellas personas que quieran vivir esta experiencia con la opción de dos rutas: una por la localidad y otra por la dehesa. Además, también habrá posibilidad de subir a la torre de la iglesia de San Miguel.

Empresas participantes

Por otra parte, resulta interesante conocer las empresas y entidades que participarán en esta edición de la Feria del Jamón. Así, en la zona de exposición tendrán espacio el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, la DOP Los Pedroches, el Ayuntamiento de Sevilla, Agroibérica de Pozoblanco, Belloterra Delicatessen, Covap, Dehesa de Campo Alto, Dehesas Reunidas, Embutidos Camilo Ríos, Familia Moreno, Ibérico de Bellota, Jamones Era Alta, Señorío de Los Pedroches, el ciclo Dual IES La Jara, el CIET Los Pedroches, CHC y Dehesa Circular ODS. Empresas que repetirán, algunas de ellas, en la zona de degustación donde los asistentes podrán acceder a productos de Agroibérica de Pozoblanco, Covap, Dehesas Reunidas, Familia Moreno, Ibérico de Bellota IBESA, Jamones Era Alta y Señorío de Los Pedroches.

Por último, en el túnel del jamón participarán Agroibérica de Pozoblanco, Belloterra Delicatessen, Covap, Dehesa de Campo Alto, Dehesas Reunidas, Embutidos Camilo Ríos, Familia Moreno, Ibérico de Bellota, Jamones Era Alta y Señorío de Los Pedroches.

Personalidades y entidades recibirán reconocimientos por su por su contribución. Exposiciones, rutas de senderismo o paseos a caballo completan el programa oficial.

Horarios

Siguiendo con esta pormenorizada cita de lo que podrá hacerse durante los días de Feria del Jamón, recordamos los horarios de la misma en sus diferentes estructuras. El jueves 6 de noviembre, la zona expositiva abrirá sus puertas de 10.30 horas a 19.00 horas para acoger las actividades antes mencionadas. El viernes 7 de noviembre esa zona, la expositiva, permanecerá abierta con sus respectivos estands de 10.30 horas a 19.00 horas. Por otra parte, la zona de degustación abrirá sus puertas en su jornada inicial de 20.00 horas a 01.00 horas, aunque el horario de cierre está sujeto a posibles cambios.

El sábado 8 de noviembre, los horarios serán de 11.00 horas a 17.00 horas de apertura, para la zona expositiva, y de 12.00 a 19.00 horas, para la zona de degustación, mientras que ambas zonas abrirán sus puertas el domingo, a las 11.00 horas, para clausurar su actividad, a las 16.00 horas, la zona expositiva y, a las 17.00 horas, la zona destinada a la degustación.

Este resumen del programa se cierra con los horarios de apertura de los diferentes espacios con los que regirán el ‘Túnel del jamón: sabores, cultura y sostenibilidad. Experiencia sensorial’. Esta actividad, una de los mejores reclamos de la cita, abrirá por primera vez el jueves 6 de noviembre, a las 13.00 horas, alargando su actividad hasta las 16.00 horas. Ese mismo horario se repetirá para el segundo día de Feria del Jamón, el viernes 7 de noviembre. Sin embargo, durante la jornada del 8 de noviembre, el horario introducirá variantes para alargar su actividad abriendo sus puertas a las 12.00 horas y posibilitando disfrutar de esta experiencia hasta las 18.00 horas. Por último, el domingo 9 de noviembre el horario de apertura volverá a ser las 12.00 horas, pero se cerrará una hora antes que el día anterior, es decir, a las 17.00 horas.

Premiados en una de las ediciones de la Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches.jpg / CÓRDOBA

Escenario

En esta edición, el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha realizado un importante esfuerzo económico y organizativo con el objetivo de mejorar la experiencia tanto de los visitantes como de los expositores. Una de las principales novedades es la instalación de amplias carpas que permitirán que todas las actividades incluidas en el programa se desarrollen en un único recinto, creando un espacio más funcional, accesible y cohesionado.

En años anteriores, algunas de las actividades centrales -como el Concurso al Mejor Jamón de Bellota 100% Ibérico- se celebraban en diferentes localizaciones, como el Centro de Iniciativas Empresariales o, anteriormente, el Teatro Municipal. Sin embargo, con esta nueva disposición, todas las iniciativas quedarán concentradas en los alrededores del pabellón municipal, que continuará siendo el epicentro de la feria y una pieza esencial en la organización del evento. Este rediseño busca integrar y unificar la experiencia para la ciudadanía en la muestra jarota.