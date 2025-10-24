Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Navalpedroche

Datos Gerente : Bibiano López

Dirección : C/ Conquista, s/n / Villanueva de Córdoba (Córdoba)

Teléfono: 957123369

Gerente: Bibiano López

Navalpedroche posee más de 5.000 hectáreas de dehesa propia con una densidad media superior a 50 encinas por ha. Un entorno que supone la base de la calidad de sus productos y que protegen con la periódica reforestación de los árboles centenarios que son la base de una alimentación única. Su apuesta por la sostenibilidad va más allá y por ello han realizado una importante inversión en energía solar fotovoltaica en sus instalaciones.

La firma controla todo el ciclo productivo: desde que nace el animal, hasta la consolidación del producto terminado. Un proceso que siguiendo la tradición no deja de innovar con el objetivo de ofrecer la mejor calidad en sus jamones y paletas, pero también en las carnes de bellota 100% ibérico procedentes del despiece de sus cerdos de bellota 100% ibéricos y los embutidos que elaboran a partir de ellos.

De hecho, la firma de Villanueva de Córdoba posee varias certificaciones que avalan la sostenibilidad y calidad de su producción. Además de operar bajo el amparo de la Denominación de Origen Los Pedroches, la empresa está certificada por la norma IFS Food, clave para las empresas alimentarias que se esfuerzan por alcanzar la excelencia. También cuenta con la certificación de Araporcei que avala el cumplimiento de las normas internacionales UNE-EN ISO/IEC 17020 para las actividades de inspección y UNE-EN ISO/IEC 17065 para la certificación de productos, procesos y servicios agroalimentarios. La empresa jarota posee también el sello 100% Raza Autóctona, un marchamo de calidad que habla de algo más que el origen de los productos. Habla de la historia de los ganaderos que, generación tras generación, trabajan para conservar las razas autóctonas españolas puras, apoyando a su vez al medio rural y a la conservación de nuestra biodiversidad.