Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Una marca que hace comarca

Si hay un producto que identifique la comarca de Los Pedroches, junto al sector lácteo, es el jamón ibérico. De hecho, el jamón -y las paletas-, las carnes y embutidos ibéricos se han convertido en principales embajadores de la zona norte de la provincia cordobesa, y en ello tiene mucho que ver la labor que el sector y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches vienen realizando desde hace décadas en defensa de unos productos que destacan por su calidad.

Aunque la actividad ganadera en esta zona de la provincia es histórica, la DOP Los Pedroches no quedó registrada en la Unión Europea hasta septiembre de 2010, aunque el camino hacia ese reconocimiento comenzó mucho antes. Como explica el secretario general del Consejo Regulador de la DOP, Juan Luis Ortiz, «el primer registro solicitando una marca de calidad diferenciada, como una Denominación de Origen Protegida, que promocionara las piezas nobles del cerdo de Los Pedroches data del año 1986, en el que Ricardo Delgado Vizcaíno, padre del actual presidente de Covap, y que por aquel entonces ocupaba ese mismo cargo, envía una comunicación a la Junta de Andalucía firmada por él mismo junto con otros industriales asentados en nuestro territorio».

Ahí comienza un larguísimo recorrido. Tras la solicitud presentada en 1986, se fueron produciendo diversas reuniones con las administraciones y agentes implicados. Así, en mayo de 1991, la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía convocó a industriales y ganaderos de la zona a una reunión a la que asistieron unas 70 personas para estudiar la posibilidad de que los productos elaborados de cerdo ibérico en la comarca de Los Pedroches fueran amparados por la figura de una denominación de origen. De aquella reunión surgió una comisión que fue reconocida por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta como un consejo provisional que debía encargarse de la elaboración del reglamento de la futura denominación. Simultáneamente, se inició el proceso de registro de la misma, que se alargó al encontrar que existían diversas empresas que impedían el uso de dicha denominación.

Ya en el año 1998, el camino hacia el reconocimiento de la DOP vivió otro hito con la publicación en el BOJA del primer reglamento de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, y «desde ahí nos vamos al año 2003, con lo que a la postre sería la puesta en marcha definitiva de esta DOP con 9 industrias elaboradoras fundadoras, que realizaron incluso una aportación económica por adelantado para poder comenzar a funcionar, y 87 ganaderías y un total de 4.484 cerdos ibéricos identificados en el primer año de funcionamiento», rememora Ortiz, quien recuerda que para poner en marcha este proyecto, las industrias promotoras de la DOP decidieron contratar a un administrativo y a un gerente durante un año para que pudieran preparar todo el trabajo para poder lanzar la DOP. «Teníamos un año para prepararlo y en ese momento nos damos cuenta de que está prácticamente todo por hacer… no hay pliego de condiciones, no hay manuales de procedimientos… en fin, hay que crearlo desde cero y un año era muy poco plazo, pero nos ponemos a ello con toda la ilusión del mundo. En la montanera de 2003-2004 estábamos en marcha».

Desde 2003, «lo que ha habido es un proceso de crecimiento y consolidación de la marca no exento de dificultades, pero con una apuesta firme y exclusiva desde hace más de seis años por la pureza racial y el cerdo 100% ibérico y siempre con la alimentación de bellota, montanera tras montanera, como referente», remarca el representante de la DOP pedrocheña, quien asegura que, «sin duda, nuestra gran fortaleza es nuestro territorio, nuestra dehesa y nuestras gentes».

El jamón de bellota 100% ibérico de Los Pedroches reúne unas características únicas que lo convierten en un producto único. / CÓRDOBA

Aunque la DOP funciona desde 2003, no fue hasta el 2 de septiembre de 2010 cuando se produjo la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del registro de la Denominación de Origen Los Pedroches, que desde 2012 preside Antonio Jesús Torralbo.

De esta forma, la DOP Los Pedroches se convertía en la quinta denominación de origen de jamón ibérico de España. A pesar de ser la más joven, su vitalidad es incuestionable, y en su todavía corta vida ha logrado posicionarse como todo un referente en este producto único, por su activa defensa de la calidad diferenciada.

El territorio

En la actualidad, el ámbito de producción de cerdos y de todos los procesos de elaboración de los jamones y paletas amparadas hasta su comercialización final de la Denominación de Origen Los Pedroches es el constituido por las dehesas arboladas de 25 términos municipales de la provincia de Córdoba: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Bélmez, Los Blázquez, Cardeña, Conquista, Dos Torres, Espiel, Fuente La Lancha, Fuente Obejuna, La Granjuela, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto y El Viso. Además, el área amparada incluye las zonas con cota superior a los 300 metros de altitud de Adamuz, Hornachuelos, Montoro, Obejo, Posadas, Villaharta y Villaviciosa.

Así, según recoge el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, la superficie total de la zona de producción es de 8.097 kilómetros cuadrados.

La zona amparada se extiende por un paisaje de colinas poco elevadas, en las que encinas centenarias, alcornoques y quejigos conforman una de las dehesas más importantes de Europa. «Un mar de encinas», como lo describía el profesor de la Universidad de Córdoba José Luis Quero. Son unas 360.000 hectáreas, lo que representa algo más del 10% del total nacional y que suponen el ecosistema ideal para la cría del cerdo ibérico. Una simbiosis única que da como resultado unos productos de excepcional calidad y valor culinario.

El valor de la dehesa de Los Pedroches es tal que, en 2002, la Unesco la declaró Reserva de la Biosfera, convirtiéndola en una de las mayores superficies naturales protegidas del planeta. La dehesa, probablemente, habría desaparecido de no ser por la actividad ganadera y, en especial, la del cerdo ibérico, y tampoco el cerdo ibérico sería el que es sin la montanera, la época otoñal en la que la bellota y los abundantes pastos proporcionan al animal el alimento que ha de proporcionarle sus excepcionales cualidades organolépticas.

La carne del jamón de la DOP Los Pedroches es poco fibrosa, de sabor seco, poco salado y grasa brillante. / CÓRDOBA

Los Pedroches es la única zona de dehesa en la que el quejigo llega a fructificar, especie que madura la bellota unos veinte días antes que el resto de especies del género ‘Quercus’, lo que permite adelantar la entrada en montanera de los cerdos ibéricos. Etapa que comienza a finales de octubre o a primeros de noviembre, dependiendo de cada año, y que puede durar hasta primeros de marzo, y en la que los animales terminan su engorde aprovechando los recursos naturales de la zona y, en este caso particular, alimentándose de un modo significativo con la bellota del referido árbol.

Clima

La zona se encuentra situada en plena Sierra Morena, limitando al sur con un conjunto de sierras pertenecientes al conjunto de Sierra Morena; al oeste y noroeste, con el río Zújar; al norte con el río Guadalmez; y al este con el río Yeguas. Todos ellos, apoyados en conjuntos de cadenas montañosas de escasa altitud que contrastan con la amplia llanura que constituye toda la comarca. El aislamiento de toda esta zona propicia un clima distinto al resto de la provincia.

Se trata de un clima de tipo mediterráneo subhúmedo, aunque marcado por rasgos de continentalidad, con inviernos largos y fríos con fuertes heladas e irregularmente lluviosos, y veranos calurosos y secos. Son predominantes los días despejados o con escasa nubosidad, superando el número medio de horas al sol las 2.500 al año.

Las temperaturas presentan una gran oscilación de unas estaciones a otras, e incluso a lo largo del día. Las condiciones climáticas descritas permiten que el secado del jamón se lleve a cabo en secaderos naturales.

Diferenciación

En España están reconocidas cinco denominaciones de origen de jamón -Dehesa de Extremadura, Guijuelo, Jabugo, Los Pedroches y Jamón de Teruel-, además de dos indicaciones geográficas protegidas (IGP) -Jamón de Trevélez y Jamón de Serón (que no ha tenido actividad en los dos últimos años)- y una Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), Jamón Serrano. Así que cabe preguntarse qué hace único al jamón ibérico de Los Pedroches.

«La diferencia viene marcada por nuestra zona de producción y elaboración, por nuestro territorio, en primer lugar, por la dehesa de Los Pedroches, que tiene unas características particulares y diferentes a las de otros territorios y que finalmente se transfieren al producto final que llega a los consumidores, con más porcentaje de encina frente a otras especies del género ‘Quercus’ como el alcornoque, lo que supone que el porcentaje de bellota de este árbol, más rica en azúcares, más dulce, es mayor, y por su orografía, en la que destacan las llanuras en las que el cerdo ibérico pastorea más cómodamente y finaliza su engorde de forma completa y logra un mayor grado de engrasamiento de los jamones y paletas», explica Juan Luis Ortiz.

Por otro lado, añade, «está el clima de curación natural en los secaderos y bodegas naturales, con veranos más secos y calurosos que otros territorios y en los que se produce una fusión de las grasas del jamón que impregnan a las fibras musculares dotando al producto final de una jugosidad e intensidad tan marcadas como apreciadas por los consumidores».

Ibérico negro En los últimos años se está realizando un esfuerzo por recuperar la estirpe «negro de Los Pedroches», una variedad de cerdo ibérico autóctona de la zona, en donde se crían las estirpes lampiño, negra entrepelada, retinta y torbiscal.

Aunque cada denominación de origen de jamón es diferente y particular, la DOP Los Pedroches comparte con Jabugo y Dehesa de Extremadura una apuesta por el cerdo 100% ibérico y criado en régimen extensivo, la principal diferencia de sus productos «viene con los jamones y paletas no amparados por ninguna denominación de origen protegida, producción en la que no se tiene certeza del ‘origen’ de las piezas y entre las que destacan las producciones de cerdo cruzado y engordados con pienso en regímenes intensivos», remarca el secretario general del Consejo Regulador de la DOP Los Pedroches.

Raza ibérica

Según establece el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, «únicamente podrán suministrar piezas con destino a la elaboración de jamones y paletas protegidos por la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, los cerdos de raza 100% ibérica de conformidad con el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, que hayan desarrollado todas sus fases de producción en la zona geográfica delimitada y definida en el presente documento, en explotaciones inscritas en los registros del Consejo Regulador de esta Denominación de Origen Protegida».

Se entiende por jamones y paletas amparados por la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, las extremidades posteriores y anteriores curadas, procedentes de los cerdos adultos, excluidos los verracos y las cerdas reproductoras, recortadas y separadas del tronco, y cuya base anatómica la constituyen los huesos, masas musculares y la grasa de cobertura.

En cualquier caso, la morfología de los animales debe permitir la obtención de jamones y paletas amparables. Al final del proceso de elaboración, los jamones y paletas deben tener una forma exterior alargada, estilizada, perfilada mediante el llamado corte serrano en ‘V’. Y cuando se comercialicen enteras, conservarán la pezuña para facilitar su identificación. Los jamones y paletas de Los Pedroches presentan un color característico del rosa al rojo púrpura y aspecto al corte con grasa infiltrada en la masa muscular. La carne es poco fibrosa, de sabor seco, poco salado o dulce y presenta un aroma agradable e intenso que recuerda a tostados o frutos secos como es característico de este tipo de producto. Por lo que respecta a la grasa, es brillante, coloración blanco-rosácea o amarillenta, aromática y de sabor grato, la consistencia varía según el porcentaje de alimentación con bellota. El Consejo Regulador fomentará el desarrollo de las ganaderías dedicadas a la cría y reproducción del cerdo de la raza ibérica pura y de las técnicas encaminadas a la mejora de la productividad de las piaras. Las piezas, indica el pliego de condiciones de la DOP, no pueden tener un peso inferior a 5,75 kg en los jamones y 3,7 kg en las paletas.

Clasificación

Los jamones y paletas se clasifican en función de la raza y la alimentación con la que se crían. Así, podemos encontrar jamones y paletas de bellota 100% ibéricos procedentes de cerdos con un 100% de pureza genética de la raza ibérica engordados y acabados en montanera, en sistema de pastoreo en las dehesas del territorio de la zona amparada a base de bellota y hierba exclusivamente.

Con el fin de disponer de una cantidad de bellota suficiente, la densidad de cerdos que opten a esta categoría de DOP en ningún caso superará un cerdo ibérico por hectárea, si bien esta densidad se podrá ver reducida en función de la carga ganadera máxima admisible determinada por la superficie arbolada cubierta en el recinto Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) o por los aforos de bellota que cada año realicen los técnicos del órgano de control de este Consejo Regulador. Estas piezas se identificarán con precinto de color negro y etiqueta ‘Bellota 100% Ibérico’ de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches.

La DOP Los Pedroches solo certifica jamones y paletas 100% ibéricos, ya sean de bellota o de cebo de campo. El sello de calidad Los Pedroches solo ampara piezas 100% de bellota o cebo de campo.

Además de los jamones y paletas de bellota 100% ibéricos, también se contemplan lo jamones y paletas ibéricos de ‘Cebo de Campo 100% Ibérico’, que son los procedentes de cerdos con un 100% de pureza genética de la raza ibérica engordados en régimen de pastoreo en las dehesas del territorio amparado fundamentalmente a base de sustancias naturales de la dehesa, hierba, pasto o restos de rastrojos dependiendo de la época del año y complementados, cuando fuera necesario, con una ración diaria de piensos controlados y autorizados por el Consejo Regulador a base de cereales y leguminosas.

También con el fin de disponer de una cantidad suficiente de recursos naturales de la dehesa, la densidad de cerdos que opten a la categoría de ‘Cebo de Campo’ de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches en ningún caso superará 12 cerdos ibéricos por hectárea.

Estas piezas se identificarán con precinto de color verde y etiqueta ‘Cebo de Campo 100% Ibérico’ Denominación de Origen Protegida Los Pedroches.

Joven pero muy activa

La DOP Los Pedroches es la más joven de las cinco denominaciones de jamón ibérico existentes, pero, a pesar de ello, es la segunda con más explotaciones inscritas tras la DOP Dehesa de Extremadura, que cuenta con 2.100 explotaciones inscritas. En la actualidad, la pedrocheña cuenta con 798 explotaciones ganaderas inscritas, muy repartidas por todo el norte de la provincia de Córdoba, destacando los municipios de Cardeña, Villanueva de Córdoba, Pozoblanco y Fuente Obejuna. En cambio, es la denominación que menos secaderos/bodegas registra. En concreto, tiene 20 industrias elaboradoras, secaderos y bodegas de jamones inscritos, frente a las 32 que declaran Jabugo y Jamón de Teruel; las 39 de Dehesa de Extramadura y las 46 que dispone Guijuelo, que es la que más tiene según el informe ‘Datos de las DOP, IGP y ETG de productos agroalimentarios. Año 2023’.

Juan Luis Ortiz asegura que el pasado año no recibieron solicitudes de nuevas industrias que se quisieran inscribir en la DOP Los Pedroches. «Estamos centrados en la consolidación de la producción amparada por esta marca de calidad diferenciada en las que ya tenemos inscritas», afirma.

La DOP Los Pedroches solo certifica jamones y paletas 100% ibéricos, ya sean de bellora o de cebo de campo. / CÓRDOBA

Cabe mencionar que «la inscripción de nuevas ganaderías si es un proceso muy vivo, con continuas solicitudes de inscripción y va en aumento», puntualiza el secretario General de la DOP pedrocheña. Aunque el Consejo Regulardor no dispone de datos exactos sobre qué porcentaje de la producción de la zona se certifica anualmente, Ortiz dice que «una impresión que tenemos es que estamos entre el 15 y el 20% de jamones y paletas amparados por las DOP Los Pedroches frente a los producidos en nuestro territorio, pero insisto, es más una impresión que una certeza».

Objetivos

Las funciones principales de cualquier Consejo Regulador son la representación, defensa, garantía y promoción de la denominación de origen protegida (DOP) a la que representan. En el caso de Los Pedroches, Juan Luis Ortiz menciona que «existe un objetivo claro de promoción de la marca ‘Los Pedroches, Denominación de Origen’, y en el ánimo de darla a conocer lo máximo posible hemos iniciado un proyecto de promoción junto con la Denominación de Origen Rías Baixas con el objetivo de alcanzar más de 300 millones de impactos publicitarios, en nuestro país, en los próximos tres años».

«Este proyecto de promoción es el más ambicioso que esta Denominación de Origen Protegida ha acometido nunca en su historia y viene a sumarse a toda una estrategia de comunicación encaminada a que cada vez más nos conozca el consumidor final para así poder elegirnos», subraya el secretario general de la DOP cordobesa.

Esta campaña tiene un presupuesto de tres millones de euros sufragados con fondos europeos y se desarrollará a lo largo de los tres próximos años a través de acciones promocionales en televisión, espacios exteriores, redes sociales y cines, así como actividades para acercarse a comunicadores y al cliente final.

Estas acciones publicitarias han coincidido, además, con el lanzamiento de una nueva identidad visual de la DOP Los Pedroches, diseñada para consolidar su posicionamiento en un entorno cada vez más competitivo y acompañar el crecimiento que la marca está experimentando. El rediseño mantiene rasgos icónicos de la imagen anterior como la reconocible inclinación del logotipo original y la característica caligrafía de la ‘P’ y adopta una estética más sofisticada, fresca y dinámica.

La mayoría de la producción amparada de la DOP Los Pedroches se destinó al mercado nacional. / CÓRDOBA

Este cambio no solo moderniza la marca, sino que también refuerza los valores que siempre la han definido: la tradición, la diferenciación y el cuidado en cada detalle. Una imagen única para un producto gastronómico único.

Con esta nueva imagen y una estrategia de promoción sin precedentes, Los Pedroches se consolida como una de las grandes marcas del sector, con una clara vocación de liderazgo y proyección nacional e internacional.

Por otra parte, Ortiz hace hincapié en que «sabemos que la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches es una herramienta que puede colaborar en garantizar y potenciar las rentas agrícolas y de la industria agroalimentaria del territorio en el que nos encontramos y es una herramienta útil para mantener la actividad agrícola e industrial en el mismo, contribuyendo de este modo a la fijación y el mantenimiento de la población, de las actividades propias de nuestro sector y además al mantenimiento de un paisaje que desde el punto de vista medioambiental es único en el mundo: la dehesa».

Además, el Consejo Regulador se plantea como objetivo consolidar, y si fuera posible crecer, en la cantidad de cerdos sacrificados y del producto amparado en el mercado por la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches y que el mismo sea de la calidad más alta posible, para consolidar, de este modo, esta marca de calidad diferenciada. «Y trabajamos para que el valor económico del producto amparado por esta Denominación de Origen Protegida sea superior en el mercado al actual, y que este valor añadido superior se distribuya entre todos los actores del proceso de producción, ganaderos, industrias elaboradoras y comercializadores», señala Juan Luis Ortiz.

Máximos controles

Los elementos que prueban que el producto es originario de la zona delimitada por la Denominación de Origen Protegida son los documentos de los controles realizados por el Consejo Regulador sobre explotaciones ganaderas, fincas para montanera, cerdos inscritos, mataderos y salas de despiece, secaderos, bodegas inscritas en los correspondientes registros del Consejo Regulador.

Para poder solicitar la inscripción en los registros del Consejo Regulador de la DOP Los Pedroches hay que cumplir unos requisitos que pasan por estar situados dentro de la zona geográfica definida para la producción de cerdos o la elaboración de jamones y paletas; dedicarse, en el caso de los ganaderos, a la cría o engorde de cerdos ibéricos en régimen extensivo en la dehesa y, en el caso de las industrias elaboradoras, a cualquiera de las operaciones de elaboración de jamones y paletas que opten a ser amparados por la Denominación de Origen y, como es deducible, que cumplan con la reglamentación técnico-sanitaria vigente para cada caso.

El Consejo Regulador tiene encomendado el control de la procedencia, marcado y control de los animales. De esta forma, el órgano de control inspecciona el factor racial, la edad y la alimentación de los ejemplares, que deben proceder de ganaderías inscritas en los registros del Consejo Regulador y siempre que todas las fases de producción del animal se hayan realizado y se vayan a finalizar en explotaciones en el ámbito de producción de la denominación. Por parte del órgano de control se realizará un seguimiento de los animales identificados hasta el momento del sacrificio, para verificar el cumplimiento de los preceptos establecidos en el pliego de condiciones para cada una de las distintas categorías de alimentación.

Igualmente, el Consejo Regulador debe identificar, marcar y controlar las piezas obtenidas de los cerdos ibéricos, que deben ser despiezadas en los mataderos inscritos.

Más de 14 millones de euros en ventas La DOP Los Pedroches no es la que más jamones y paletas comercializa, pero sí es la segunda con un precio medio más alto, unos 46 € por kilo de jamón y 24 por el de paleta. Con ello, el valor económico del producto comercializado amparado se alzó en 2024 hasta los 14.312.509,20 €, procediendo, el 95% de esta cantidad de las operaciones en el mercado nacional. No obstante, el secretario General del Consejo Regulador reflexiona que «el valor de la marca Los Pedroches, ligado al jamón y a la paleta amparada por esta DOP, consideramos que es muy superior a esta cifra, aunque no la podamos evaluar».

Por parte de este órgano de control se realiza un seguimiento de las piezas identificadas durante las distintas etapas de elaboración, verificando que hayan cumplido los preceptos establecidos en el pliego de condiciones.

Cabe mencionar que los operadores que tengan inscritos secaderos o bodegas, únicamente podrán almacenar las piezas susceptibles de ser amparadas por la Denominación de Origen Protegida en los locales señalados en la inscripción.

Junto a los anteriores controles, el Consejo Regulador también tiene asignada la certificación de las piezas una vez finalizado el proceso de maduración de los jamones y paletas para asegurar la trazabilidad de las piezas, y que son conformes para ser protegidas por la DOP.

Las etiquetas de jamones y paletas amparados serán expedidas por el Consejo Regulador e irán numeradas individualmente. En ellas figurará, de forma destacada, el nombre de la Denominación de Origen Protegida y la clase a que pertenecen.

No solo se controla la elaboración de las piezas, sino también la elaboración en porciones a partir de los jamones y paletas. El órgano de control verifica las operaciones de deshuesar, ‘porcionar’ o lonchear y su posterior envasado al vacío y etiquetado. Pero, además, el Consejo Regulador también se encarga del control del origen de la alimentación de los cerdos.

Los tres factores claves a la hora de determinar la calidad de los cerdos ibéricos de Los Pedroches y, por tanto, la posterior calidad organoléptica de los jamones y paletas ibéricas son: la raza, la edad de los animales, la alimentación y el manejo en régimen extensivo en su fase final de engorde. Siendo esta última fase la que tradicionalmente ha determinado la calidad a la hora de realizar las transacciones comerciales por ser el factor clave en la calidad final de los productos, circunstancia ésta que además ha quedado ampliamente demostrada por numerosos estudios científicos realizados en nuestro país.

Secadero de jamones de una empresa incluida en la Denominación de Origen Los Pedroches. / CÓRDOBA

Producción

Si bien la DOP Los Pedroches es aún una adolescente en términos humanos (en mayo cumplió 15 años), su evolución ha sido realmente destacada.

El pasado año, el Consejo Regulador registró 22.731 cerdos sacrificados con destino a la DOP, una cifra algo inferior a la del año 2023, en la que se sacrificaron un total de 23.854 animales.

Según los datos facilitados por el Consejo Regulador, se contabilizaron 38.490 jamones marcados (precintados en matadero) de bellota 100% ibéricos, lo que supone un incremento del 19,4% respecto al ejercicio precedente, y 6.413 de cebo de campo 100% ibéricos. En este último caso, el número de jamones se ha reducido en algo más del 46%.

Por lo que se refiere a las paletas, el Consejo Regulador certificó 38.512 piezas de bellota 100% ibéricos, 3.255 más que en 2023, y 6.474 de cebo de campo 100% ibérico, que al igual que los jamones experimentó una reducción cercana al 50%. La denominación de origen no contempla las producciones de 75% ibérico de bellota y cebo de campo que otras denominaciones admiten.

Comercialización

Por lo que respecta a los datos de comercialización, el Consejo Regulador registró unas ventas de 22.968 jamones y 30.099 paletas de bellota 100% ibéricos, así como 7.764 jamones y 6.853 paletas de cebo de campo 100% ibéricos.

La DOP Los Pedroches destinó al mercado nacional un total de 29.167 jamones, mientras que a países de la Unión Europea llegaron 889 piezas y otras 676 a otros países del mundo.

En 2024 se certificaron para la comercialización un total de 67.684 piezas. / CÓRDOBA

Además, el mercado nacional fue el destino de 36.442 paletas marcadas con el marchamo de calidad de la DOP Los Pedroches, mientras que a la UE se destinaron 394 piezas y a terceros países otras 116.

De esta forma, en el año 2024 se certificaron, con destino a su comercialización, por parte del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, un total de 67.684 piezas entre todos los tipos de piezas. La mayoría de esta producción se destinó al mercado nacional, mientras que las ventas en el exterior se centraron en Italia, Reino Unido y Francia, por ese orden.

«Más allá de esta cifra, destacar la forma de venta que está sufriendo un cambio radical, pasando de la venta por piezas a la venta por sobres, alcanzando en el año 2024 la cantidad de 246.110 paquetes de producto certificado. Este aspecto supone un crecimiento de más de un 33% con respecto al año anterior», destaca Juan Luis Ortiz, quien remarca que «a 31 de agosto de 2025 se han certificado un total de 33.577 piezas y esto supone un crecimiento del 17,11% respecto al 31 de agosto de 2024, pero si hablamos del loncheado, a 31 de agosto de 2025 se han certificado un total de 127.364 paquetes de loncheado, lo que supone un crecimiento del 43,48 % respecto al 31 de agosto de 2024».

Estas cifras muestran un cambio en la forma de consumir el jamón ibérico, que optan cada vez más por el formato loncheado frente a la pieza entera.