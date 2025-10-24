Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba | Latiber-Jamones La Encina

Datos Gerente : Juan Luis Blanco

: Juan Luis Blanco Empleados : N/F

: N/F Facturación : N/F

: N/F Dirección : Pol. Ind. Ui 2, naves 4-5 / Villanueva de Córdoba (Córdoba)

: Pol. Ind. Ui 2, naves 4-5 / Villanueva de Córdoba (Córdoba) Teléfono: 957121844

Jamones La Encina (Latiber SLU 2010) es una empresa familiar con explotaciones de dehesa, dedicadas a la cría y engorde de cerdos ibéricos, ganado ovino y vacuno. La industria con producción propia para la transformación de los productos del cerdo ibérico está ubicada en Villanueva de Córdoba.

La empresa se dedica, tanto a la elaboración tradicional de todo tipo de productos derivados del cerdo ibérico y, en especial, a la joya de la gastronomía española, el jamón ibérico de bellota, como a la preparación de las mejores carnes frescas de cerdo ibérico, cordero y ternera. La Encina es una de las industrias adscritas a la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches.

Los cerdos de raza 100% ibérica se crían en la Finca Tejoneras, en las inmediaciones del Parque Natural de la Sierra de Cardeña-Montoro, en estado de libertad. Esta crianza natural en la dehesa del Valle de los Pedroches proporciona a los animales la proporción e infiltración de grasa precisa para dar a las piezas las condiciones organolépticas que hacen únicos a estos jamones y paletillas, que la empresa comercializa tanto en piezas como loncheado.

Además de los jamones y paletas -tanto 100% ibérico de bellota como 50% y de cebo de campo-, la empresa cuenta con embutidos ibéricos -salchichón, chorizo, lomo y morcón- que también oferta dentro de lotes combinados con jamones.

La firma cuenta con una creciente red de tiendas físicas, compuesta actualmente por once establecimientos, distribuidos por Córdoba, Madrid, Málaga, Sevilla, Granada, Jaén y Fuengirola y dedicados a la venta directa de productos de elaboración propia, junto con otros artículos tradicionales del Valle de Los Pedroches (pan de pueblo o rosquillas) y ‘delicatessen’ especiales.