Feria del Jamón 2025
Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Jamones y Embutidos La Finojosa
Conocimiento de generaciones
Datos
- Gerente: Cristina Orellana
- Empleados: N/F
- Facturación: N/F
- Dirección: Pol. Ind. Molino de Viento, 3-4 / Hinojosa del Duque (Córdoba)
- Teléfono: 957142056
Jamones y Embutidos La Finojosa es una empresa de carácter tradicional, que ha dirigido durante más de 25 años la familia Orellana Romero, mimando cada detalle del proceso de producción. En la Dehesa Tres Hermanas la familia cría a su propio ganado del que luego obtienen los manjares de pura raza.
En su elaboración se aúnan las técnicas tradicionales y los procesos más modernos. La empresa hinojoseña, una de las fundadoras de la Denominación de Origen Los Pedroches, no abandona su afán de seguir progresando y ofreciendo productos de mayor y mejor calidad.
Este compromiso con la calidad de sus productos y procedimientos queda reflejado en la certificación por las normas de gestión de calidad ISO 9001:2008, ISO 22000:05, la Norma de Calidad del Cerdo Ibérico y La Especialidad Tradicional Garantizada ETG Jamón Serrano. Sus piaras de cerdos autóctonos son las responsables de las mejores carnes y grasas con las que elabora un extenso catálogo. El alimento natural que ofrece el entorno, compuesto de bellotas, hierbas frescas y pastos y la libertad con que los animales conviven en las fincas, dan a luz a excelentes carnes que se elaboran con el conocimiento de generaciones.
Además de los jamones y paletas de bellota 100% ibéricos certificados por la DOP Los Pedroches, la firma comercializa jamones 50% ibéricos y jamones de pata blanca, así como jamones 50% de cebo y de la raza duroc. La oferta se completa con embutidos y carnes (secreto, solomillo, presa y pluma) de gran jugosidad, aroma y sabor inconfundible, gracias a la crianza natural de los animales.
Y el sistema de loncheado a mano y envasado permite disfrutar de los principales manjares del Valle de los Pedroches desde casa.
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera