Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Jamones y Embutidos La Finojosa

Datos Gerente : Cristina Orellana

: N/F Dirección : Pol. Ind. Molino de Viento, 3-4 / Hinojosa del Duque (Córdoba)

Teléfono: 957142056

Jamones y Embutidos La Finojosa es una empresa de carácter tradicional, que ha dirigido durante más de 25 años la familia Orellana Romero, mimando cada detalle del proceso de producción. En la Dehesa Tres Hermanas la familia cría a su propio ganado del que luego obtienen los manjares de pura raza.

En su elaboración se aúnan las técnicas tradicionales y los procesos más modernos. La empresa hinojoseña, una de las fundadoras de la Denominación de Origen Los Pedroches, no abandona su afán de seguir progresando y ofreciendo productos de mayor y mejor calidad.

Este compromiso con la calidad de sus productos y procedimientos queda reflejado en la certificación por las normas de gestión de calidad ISO 9001:2008, ISO 22000:05, la Norma de Calidad del Cerdo Ibérico y La Especialidad Tradicional Garantizada ETG Jamón Serrano. Sus piaras de cerdos autóctonos son las responsables de las mejores carnes y grasas con las que elabora un extenso catálogo. El alimento natural que ofrece el entorno, compuesto de bellotas, hierbas frescas y pastos y la libertad con que los animales conviven en las fincas, dan a luz a excelentes carnes que se elaboran con el conocimiento de generaciones.

Además de los jamones y paletas de bellota 100% ibéricos certificados por la DOP Los Pedroches, la firma comercializa jamones 50% ibéricos y jamones de pata blanca, así como jamones 50% de cebo y de la raza duroc. La oferta se completa con embutidos y carnes (secreto, solomillo, presa y pluma) de gran jugosidad, aroma y sabor inconfundible, gracias a la crianza natural de los animales.

Y el sistema de loncheado a mano y envasado permite disfrutar de los principales manjares del Valle de los Pedroches desde casa.