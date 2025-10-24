Feria del Jamón 2025
Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Jamones Majada Pedroche
Control del proceso de principio a fin
Datos
- Empleados : N/F
- Facturación: N/F
- Dirección: Pol. Ind. Ui-2, s/n / Villanueva de Córdoba (Córdoba)
- Teléfono: 957129070
Cuatro generaciones de ganaderos y dos de chacineros acompañan a Jamones Majada Pedroche, una empresa fundada por Miguel Torralbo Mohedano en el año 2001.
En Majada Pedroche siguen utilizando las técnicas tradicionales, pero además han incorporado las últimas tecnologías para ofrecer el 100% de garantía de calidad en sus productos.
A punto de cumplir sus 25 años, la firma cuenta con más de 120 hectáreas de dehesa, paraje conocido como Majada de la Vega, y dispone de 1.000 m2 de un moderno secadero y tienda en donde pueden encontrarse los productos que elabora a partir de cerdos 100% ibérico de bellota, criados en libertad en el campo, en un ambiente ecológico en el que se respetan y aprovechan los recursos del medio ambiente de una forma sostenible, siendo compatible su explotación con la conservación de estos parajes únicos.
Para lograr la máxima calidad, controlan el proceso de calidad de principio a fin. Para ello, los cerdos disponen de un espacio suficiente para un correcto desarrollo, ejercicio y alimentación, esta última, imprescindible para que los animales ofrezcan la grasa infiltrada que hace de esta una raza única en el mundo.
Desde sus instalaciones en Villanueva de Córdoba, la empresa produce jamones y paletas de bellota 100% ibérico, con la certificación de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, así como piezas 50% ibéricas y de cebo de campo y cebo ibérico 50%, piezas que ofertan también en formato loncheado y envasados al vacío.
Igualmente, elaboran diversos embutidos y productos frescos a partir de las carnes de sus cerdos ibéricos. Junto a todo lo anterior, también comercializan carnes (solomillo, carrillada, lomo, costilla, presa, pluma y secreto).
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera