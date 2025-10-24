Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Jamones Era Alta

Datos Gerente : Antonio Cano

Empleados : N/F Facturación : N/F

Dirección : C/ Génova, 5 / Villanueva de Córdoba (Córdoba) Teléfono: 690077462

Jamones Era Alta es la continuación de una saga de ganaderos convertidos también en productores que elaboran sus productos con mimo y cariño. Se encargan del ciclo completo de cada uno de sus productos, desde la cría de los cochinos, la elaboración tradicional hasta el loncheado a cuchillo de cada jamón.

Todos sus jamones, paletas y carnes provienen de cerdos 100% ibéricos criados en libertad y alimentados con recursos naturales en la dehesa jarota, una dehesa por la que esta firma siente pasión. La conservación de este ecosistema único es fundamental para la firma de Villanueva de Córdoba, que sostiene que es parte de su legado familiar.

El mismo amor incondicional es el que sienten por los animales, a los que cariñosamente llaman «Tonis» y a quienes hablan y miman cuidando su bienestar y una alimentación natural que culmina con la montanera.

Si la crianza de los cerdos es natural, la elaboración de cada jamón de bellota 100% ibérico se elabora de manera artesanal y tradicional, uno a uno. Sus jamones y paletas son totalmente naturales, no emplean sales nitrificantes para su elaboración.

De esta forma, consiguen un sabor con un equilibrio perfecto entre la grasa infiltrada y la carne magra y un aroma inconfundible, lo que lo convierte en un manjar delicioso rico en ácidos grasos monoinsaturados beneficiosos para la salud cardiovascular. Su proceso de curación artesanal añade profundidad a su sabor y textura.

La empresa chacinera comercializa jamones y paletas de bellota 100% ibéricos certificados por la Denominación de Origen Los Pedroches y embutidos ibéricos, que ofrecen tanto en piezas enteras como loncheados y envasados al vacío para adaptarse a las demandas del mercado.