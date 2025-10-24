Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Jamones David del Valle

Datos Gerente : David del Valle

: David del Valle Empleados : 22

: 22 Facturación : 2,3 millones de euros

: 2,3 millones de euros Dirección : Avd. Marqués de Santillana, 147 / Hinojosa del Duque (Córdoba)

: Avd. Marqués de Santillana, 147 / Hinojosa del Duque (Córdoba) Teléfono: 957141148

David del Valle y Eva María Medina son los propietarios de Jamones David del Valle, una empresa familiar hinojoseña que se enorgullece de su rica herencia en la producción de los más finos productos ibéricos y que el pasado año alcanzó un volumen de negocio de más de 2,3 millones de euros.

Cada uno de sus jamones es el resultado de métodos artesanales transmitidos de generación en generación, combinados con los más estrictos estándares de calidad. Así, la firma tiene una producción de jamón y paleta ibéricos con certificación de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, pero también elabora piezas de raza duroc no amparadas bajo la denominación. Una producción que distribuye exclusivamente en el mercado nacional.

En lo que llevamos de año, la cárnica ha evolucionado favorablemente, centrando su mercado en sus tiendas y ofreciendo su producto al cliente final con la mejor calidad. La empresa se va especializando cada vez más en el loncheado, adaptando el servicio a la demanda en alza. Así, además de jamón loncheado, -tanto amparado bajo la DOP Los Pedroches como no amparados- y los pizcos de jamón, oferta diversos embutidos: caña de lomo, chorizo, salchichón o morcilla, tanto en piezas como en presentaciones empaquetadas y listas para su consumo. Una amplia oferta de productos del cerdo, que complementa con otros productos autóctonos, como el aceite, el vino o el queso en su tienda ‘on line’ y en los establecimientos físicos que posee en Córdoba, Hinojosa del Duque y Fernán Núñez.

Productos artesanales, hechos con mimo y con una materia prima de primera calidad. De hecho, su objetivo es ofrecer la mejor calidad a sus clientes y que la campaña sea todo un éxito, que en las mesas de los clientes y amigos no falte su sabor único por Navidad.