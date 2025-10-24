Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba | Jamón Jarote

Datos Gerente : José Justo Merchán

Empleados : N/F

Facturación : N/F

Dirección : Avd. del Matadero, 40 / Villanueva de Córdoba (Córdoba)

Teléfono: 957120834

Jamon Jarote nació en 1992 con el propósito de ofrecer a sus clientes los mejores productos de cerdo ibérico, elaborándolos de forma artesanal y tradicional, garantizando unos productos artesanales capaces de satisfacer los paladares más exigentes. Hoy en día, llegan más lejos con la crianza en régimen extensivo de sus propios cerdos, controlando la línea de calidad en sus productos desde la crianza del cerdo hasta su comercialización.

El proceso de elaboración del jamón de bellota ibérico se basa en un método tradicional, fundamentado en la salazón y secado. La maduración o envejecimiento se realiza lentamente en las bodegas, instalaciones donde permanecerán durante un mínimo de 24 meses vigilados por los profesionales de producción y calidad, momento en el que se debe combinar la temperatura y humedad adecuadas, asegurando así la máxima calidad. Calidad que le ha valido una decena de premios en la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba. La firma jarota certifica bajo la Denominación de Origen Los Pedroches sus jamones y paletas de bellota 100% ibéricos, pero además comercializa jamones de bellota 50% ibéricos y jamones de cebo de campo 100% y 50% ibéricos.

Tanto los jamones y paletas como los embutidos que elabora -salchichón, chorizo, lomo-, se presentan también en formato loncheado, listo para consumir gracias a la maquinaria de última generación de la que disponen y que les permite poder conservar todas las cualidades del producto intactas, sabor, textura, aroma y color.. Con ello, pretenden dar respuesta a las exigencias del mercado.

Su mercado es fundamentalmente nacional, pero también exporta aproximadamente un 5% de su producción a países europeos, Italia, principalmente, pero también Francia y Alemania.