Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Ibesa

Datos Gerente : Alfonso Blanco

: Alfonso Blanco Empleados : 14

: 14 Facturación : 3,7 millones de euros

: 3,7 millones de euros Dirección : Polígono Cárnico, s/n / Villanueva de Córdoba (Córdoba)

: Polígono Cárnico, s/n / Villanueva de Córdoba (Córdoba) Teléfono: 957122000

Los ganaderos que integran Ibérico de Bellota S.A. (Ibesa) mantienen intacta la tradición heredada de sus antepasados en la crianza del cerdo ibérico puro, una tradición que combina con la innovación. Esto, unido al microclima existente en la zona del Valle de los Pedroches, les permite ofrecer unos jamones y paletas de inigualable sabor y reconocido prestigio. Todo un símbolo para los amantes de la calidad.

La firma de Villanueva de Córdoba cuenta con 3.500 cerdos 100% ibéricos, el 85% de ellos amparados bajo la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches.

La empresa, que el pasado año realizó operaciones por valor de 3,7 millones de euros, ha tenido un buen año y las ventas crecen a buen ritmo, y lo que es mejor aún, que lo hacen en todos los canales, aunque no de igual forma. El crecimiento medio es del 6% en lo que llevan de año y las perspectivas para la nueva campaña no son malas.

Parte de ese crecimiento procede de sus operaciones en el mercado internacional. Ibesa está presente en países como China, Reino Unido, Hong Kong, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Letonia, Paraguay, Portugal, Perú y Chile.

De hecho, continúan ampliando tanto el volumen de sus exportaciones como los mercados exteriores en los que opera. En concreto, están abriendo mercado en países de Europa del Este y Sudamérica y mejorando su presencia en países europeos y asiáticos donde ya estaban presentes.

Todo ello, manteniendo la producción cuidada y artesanal, hecha con el esmero, la dedicación y la profesionalidad que les ha posicionado como una industria de referencia en el sector del jamón ibérico, dentro y fuera del Valle de Los Pedroches.

En el marco de ese espíritu innovador que caracteriza a la marca Ibesa, este año han incorporado un nuevo producto a su oferta. Se trata de una sobrasada de bellota 100% ibérica con picante suave.

Además, han llevado a cabo una mejora en la técnica del loncheado y envasado, incorporando la atmósfera protectora para el corte a cuchillo.

Su objetivo inmediato es terminar de cerrar, mínimo con este incremento de ventas en la campaña de Navidad, que pueden decir que inician con la presente Feria del Jamón, aunque llevan preparándola desde julio.

Por otro lado, desde el punto de vista de la producción en dehesa, que también controla Ibesa, los socios ganaderos se preocupan de conseguir llevar a buen término los cerdos de bellota 100% ibéricos que en el momento en el que cuando los lectores lean estas líneas, estarán dando buena cuenta de las bellotas, hierba y otros manjares de la querida comarca de Los Pedroches.

El respeto por el medio ambiente es una prioridad para esta empresa jarota y la dehesa en la que se engordan los cerdos no es solo un medio de producción, sino un pilar fundamental de una industria que día a día gana en calidad y buen nombre. Cuidan la elaboración tanto como la producción en la dehesa y, por eso, producen su propia energía.

El respeto por el medio ambiente es para los socios de Ibesa una prioridad como lo es el bienestar animal y el manejo de los ejemplares para obtener la mejor materia prima que se pueda conseguir.