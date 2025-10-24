Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Ibéricos de Cardeña

Datos Gerente : Juan López

Empleados : N/F

Facturación : N/F

Dirección : Camino Aldea del Cerezo, s/n / Cardeña (Córdoba)

Teléfono: 957174304

Ubicada en pleno Parque Natural de Sierra de Cardeña-Montoro, Ibérico de Cardeña lleva más de 35 años elaborando productos ibéricos de bellota mediante procedimientos artesanales y naturales, para satisfacer los paladares de los clientes más exigentes.

Además de piezas de jamón y paleta 100% ibérica de bellota, elaborados en secaderos naturales, la firma de Cardeña comercializa sus productos de cerdo 100% ibérico loncheados y envasados al vacío y troceados.

Al margen de estos productos amparados por la Denominación de Origen Los Pedroches, la cárnica elabora diversos embutidos -caña de lomo, salchichón o chorizo- y trabaja distintas carnes del cerdo ibérico y también de vacuno. Así, comercializa carnes de Montanera como presa, pluma, secreto, solomillo, abanico, lagarto y costilla, además de la panceta. Productos nobles procedentes de los cerdos de bellota ibéricos 100% amparados por la Denominación de Origen Los Pedroches, así como lechón de raza ibérica.

Se trata de una producción limitada y sostenible con las dehesas del parque natural en el que se crían los animales y que son el secreto de la calidad de las carnes que producen en sus propios secaderos.

Ibérico de Cardeña posee una tienda gastronómica en la que se pueden adquirir sus productos ibéricos, pero también otros productos como carnes de ternera y cordero ecológico o quesos, tanto ‘in situ ‘como vía ‘on line’, tanto individual como en lotes.

Pero también, la empresa cardeña, firme defensora de la ganadería extensiva sostenible, tiene una fuerte implicación con el territorio en el que se imbrica y, por ello, participa en distintas iniciativas para promover los jamones y paletas ibéricos de Los Pedroches, las carnes y embutidos y el afamado lechón de Cardeña.