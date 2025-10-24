Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Hermanos Rodríguez Barbancho

Datos Gerente: José Enrique Rodríguez Dirección: Av. Marqués de Santillana, 141 / Hinojosa del Duque (Córdoba) Teléfono: 957 14 02 44

Hermanos Rodriguez Barbancho es una empresa familiar situada en Los Pedroches, con más de 50 años de trayectoria. Dedicada a la producción y fabricación de jamón y embutido, así como a la exportación de su producto. Actualmente cuenta con presencia en los cinco continentes.

Trabaja con HRB, que destaca como distribuidor de jamones de Los Pedroches y es uno de los principales proveedores de jamones y embutidos ibéricos, ofreciendo productos de alta calidad tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo de su historia, la empresa ha sido un símbolo de excelencia en los productos ibéricos. Durante décadas, se han dedicado a preservar la verdadera esencia del jamón más auténtico: la pureza de la raza, la dehesa y el proceso artesanal. Todo esto ha sido perfeccionado para garantizar la máxima calidad en cada pieza. La empresa tiene su sede central en Hinojosa del Duque y sus ibéricos destacan «por su calidad incomparable y su elaboración cuidada al detalle».

Realiza un proceso totalmente artesano en la fabricación del jamón. Desde que el cerdo llega a su fábrica, cuida con mucho mimo la materia prima y el proceso de curación de sus productos. Es ahí donde reside la esencia de Hermanos Rodríguez Barbancho, «el sello de esta empresa familiar, arraigada en el corazón de Hinojosa del Duque, en plena comarca de Los Pedroches.»

Son más de 3.000 las piezas que entran en sus instalaciones. Todas recorren cada una de las salas, «donde el clima único de esta tierra, famosa por sus jamones de Los Pedroches, contribuye a darles ese sabor y aroma inconfundible». Cada jamón, cada paleta, es tratado con la dedicación y el respeto que merece un producto que lleva consigo el prestigio de una denominación reconocida en todo el mundo. En Hinojosa del Duque, el arte de la chacinería se transmite de generación en generación y eso se nota en cada loncha que sale de sus secaderos. Los jamones de Los Pedroches no son solo un manjar, son una tradición, un legado que se cuida con orgullo y que se comparte con quienes saben apreciar la auténtica calidad.

Hermanos Rodríguez Barbancho cuenta con las marcas Sierra Morena e Ibedul, que comparten el mismo propósito: cuidar la esencia del jamón ibérico. «La experiencia y rigor que caracterizan nuestra casa se reflejan en la aplicación de rigurosos estándares en línea con la normativa del ibérico. Esto nos permite presentarte el jamón más genuino y excepcional de Los Pedroches». Su historia es un testimonio de pasión por la tradición y la excelencia. Desde sus humildes comienzos en la salazón y curación de jamones y embutidos en Hinojosa del Duque durante los años 60, «hemos estado arraigados en la tierra fértil de Los Pedroches, donde las condiciones ambientales y la calidad de la materia prima son inigualables», destaca esta firma.

Cada paso en el proceso es un testimonio «de nuestro compromiso con la calidad. El resultado son el sabor único de cada una de nuestras marcas. Nos hemos especializado en la creación de jamones ibéricos y serranos excepcionales», resalta. Hermanos Rodríguez Barbancho es una historia de éxito, construida sobre tradición, calidad y pasión, llevando el jamón de Los Pedroches a los mercados internacionales.