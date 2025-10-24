Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Familia Moreno SL

Datos Gerente : Antonio Moreno

: Antonio Moreno Empleados : N/F

: N/F Facturación : N/F

: N/F Dirección : C/ San Gregorio, 5 / Villanueva de Córdoba (Córdoba)

: C/ San Gregorio, 5 / Villanueva de Córdoba (Córdoba) Teléfono: 857801175

Una larga tradición en el sector de la cría del cerdo ibérico respalda el trabajo de Familia Moreno, que con cinco generaciones de historia, ha sabido posicionarse en el mercado gracias a la excelente calidad del conjunto de sus productos, a su espíritu de compromiso y a la constante incorporación de nuevas tecnologías. La firma produce 10.000 jamones y paletas por campaña y sacrifica más de 245 cerdos.

La depurada genética de sus animales, junto a las inigualables dehesas del Valle de los Pedroches, hacen que dispongan del auténtico cerdo de bellota 100% ibérico.

Cuatro son los signos distintivos de la marca jarota: la fidelidad a la tradición, la adecuación a las nuevas necesidades del mercado, la calidad y, sobre todo, el sabor inconfundible.

Así, la firma ofrece productos ibéricos de calidad, garantizados desde la crianza y el engorde de su propia ganadería de porcino. Además, entre su gama de productos, también se encuentran opciones ecológicas. Los animales son criados en dehesas ecológicas certificadas por la Unión Europea, con alimentación 100% ecológica.

Además de la venta de jamón y paleta de bellota 100% ibérico, jamón y paleta de bellota 50% ibérico y jamón y paleta de cebo de campo, en la tienda de Familia Moreno se pueden encontrar embutidos ibéricos (lomo, chorizo, salchichón, morcón, cabezada de lomo). La empresa los comercializa tanto en piezas enteras como loncheados a mano y a máquina, envasados al vacío y en atmósfera modificada.

Así mismo, proporcionan carnes ibéricas congeladas (secreto, presa, lomo, pluma, solomillo, abanico, lagarto, costilla, panceta, barriguera, carré, cabecero con bola, carrillada y mogote). Carnes y embutidos que ponen de manifiesto el cuidado y el esmero con el que trabajan.