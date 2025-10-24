Feria de Jamón de Villanueva de Córdoba | Embutidos Camilo Ríos

Datos Gerente: Félix Ríos Empleados: N/F Facturación: N/F Dirección: C/ Garabito, 4 / Fuente Obejuna (Córdoba) Teléfono: 957584085

El lanzamiento de su nueva marca, Raigambre, calidad suprema, centra los esfuerzos de Embutidos Camilo Ríos en estos momentos en los que la tercera generación se incorpora a la firma que nació del sacrificio de un par de cerdos para ofrecer a los vecinos algunos productos en la pequeña tienda que Camilo Ríos y Benilde Montero tenían en Fuente Obejuna. De eso han pasado 75 años y, ahora, la familia Ríos celebra este aniversario con esta nueva marca, autoría de Paco Pastor, un antiguo asesor muy importante para la familia Ríos. Raigambre es, además, una muestra de agradecimiento a todos aquellos mayores que lucharon por lo nuestro, las raíces, lo que somos. Por todos ellos, por todo un territorio. La edición limitada se compone de 80 piezas exclusivas seleccionadas de las bodegas y procedentes de cerdos únicos criados y alimentados en fincas de la Sierra de Córdoba. Un producto de calidad ‘premium’ que la firma mellariense mima con esmero y con la misma pasión que pone en cada uno de sus productos.

La mejora continua es una de las señas de esta casa que ha venido mejorando sus instalaciones y ampliándolas para ir adaptándose a las sucesivas normativas europeas y acrecentar su capacidad productiva. Así, en 1985 ampliaron sus instalaciones, lo que les permitió aumentar su capacidad para sacrificar hasta 8.000 cerdos anuales. En 1992 volvieron a renovarlas por completo y ya en 2000 inauguraron un nuevo secadero de jamones y paletas con el objetivo de ampliar la capacidad y funcionalidad en la producción, tanto de jamones como de paletas. Solo dos años después, se volvió a renovar la fábrica de embutidos. Todo ello, les proporciona espacios amplios para fabricar, almacenar y conservar los diferentes productos.

La crianza de los cerdos ibéricos se produce en las dehesas de su propiedad. La alimentación de los animales es totalmente natural, sin utilización de piensos compuestos y terminan el engorde de los mismos con bellotas de encinas en las fincas. Se lleva, por lo tanto, un exhaustivo seguimiento de la materia prima desde el origen hasta la mesa.

En cuanto a la curación de los productos, ejecutan procedimientos artesanales y naturales sin que se produzca en los mismos ninguna precipitación. Los jamones ibéricos tienen un periodo de curación de 24 a 30 meses y su paleta ibérica de 12 a 15 meses, lo que les proporciona un sabor único, de excelente calidad. De hecho, en el proceso de salado y curado de todas las piezas de jamones y paletas ibéricas, hacen un exhaustivo seguimiento individual de cada una de ellas. Sus instalaciones están adaptadas a las nuevas tecnologías, pero no por ello modifican el proceso artesanal de curación de las piezas, desde el salado manual hasta la maduración natural en sus bodegas.

La firma sigue apostando y defendiendo el cerdo ibérico a ultranza -fueron cofundadores de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches y participan activamente en todos los foros del cerdo ibérico- y en su producto final se aúnan, tanto el minucioso cuidado en la elaboración y curación, como la crianza y alimentación del cerdo.

Todo ello para obtener jamones, paletas y embutidos ibéricos de primera calidad, con un sabor único y muy reconocible.