Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba | La Embajada del Jamón

Datos Gerente : Gabriel Díaz

: Gabriel Díaz Empleados : N/F

: N/F Facturación : N/F

: N/F Dirección : Polígono Cárnico, s/n / Villanueva de Córdoba (Córdoba)

: Polígono Cárnico, s/n / Villanueva de Córdoba (Córdoba) Teléfono: 957732844

La historia de La Embajada (Delicias Ibéricas por el Mundo) comenzó en 1950 en una pequeña carnicería en un pueblo de Toledo que se convirtió en una gran empresa que terminó absorbiendo una multinacional. Los nietos de aquellos carniceros decidieron continuar con la tradición familiar, y eligieron el Valle de Los Pedroches para ello. En cualquier caso, en estos 75 años de historia su propósito no ha cambiado: elaborar artesanalmente los mejores ibéricos, manteniendo viva la esencia de un oficio transmitido a través de generaciones.

El’ ‘bouquet’ singular de sus jamones ibéricos comienza en la finca, donde los cochinos disfrutan de una vida en absoluta libertad, deambulando a su antojo, alimentándose principalmente de las bellotas que les proporcionan las encinas y que elevan la calidad de la carne a niveles supremos. Esta vida y dieta privilegiadas producen una grasa singular, untuosa y delicada, que dota a sus ibéricos de matices y fragancias sublimes.

La firma elabora sus ibéricos en un secadero natural con solera, siguiendo un proceso artesanal que se distingue por el mimo y la ausencia de prisas.

La combinación de una materia prima excepcional, la ubicación privilegiada del secadero y la habilidad del maestro jamonero, otorgan a su jamón ibérico las cualidades organolépticas más apreciadas por los paladares más exigentes. A sus jamones y paletas, pero también a sus embutidos y loncheados, productos que comercializan dentro y fuera de nuestras fronteras. La empresa toledana nunca pierde de vista la sostenibilidad, un ámbito en el que se enorgullece de ser pionera en el sector, esforzándose por integrar prácticas sostenibles en todas las operaciones, asegurando un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad.