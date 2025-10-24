Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba | Dehesas Reunidas-Encinares del Sur

Datos Gerente : José Javier Carbonero

: José Javier Carbonero Empleados: 15

15 Facturación : 4,9 millones de euros

: 4,9 millones de euros Dirección : Pol. Ind. San Antonio, parcelas 22-23 / Belmez (Córdoba)

: Pol. Ind. San Antonio, parcelas 22-23 / Belmez (Córdoba) Teléfono: 957041018

Encinares del Sur, marca perteneciente al grupo Dehesas Reunidas, posee entre 5.000 y 6.000 cabezas, dependiendo de la montanera de cada año. Su producción ronda entre los 10.000 y 12.000 jamones y paletas de bellota 100% ibéricos, que comercializan principalmente en el territorio nacional, pero también en Francia e Italia, aunque reconocen que la internacionalización es un proceso lento, si bien están creciendo en los mercados en los que se encuentran. También hay que tener en cuenta que no pueden estar en una gran cantidad de terceros países, puesto que su producción es limitada y además las exigencias burocráticas son interminables.

En estos momentos están en pleno proceso de cambios, en cuanto a presentación de formatos nuevos para el consumidor, así como una renovación total de sus envases. Han conseguido abrir nuevos canales de venta en zonas donde no tenían presencia, por lo que afirman que el año está siendo gratificante en este aspecto. La firma ha incorporado una nueva máquina de loncheado, un tren de etiquetado y una envasadora de atmósfera controlada.

La calidad de los productos elaborados por la belmezana queda reflejada en los premios que atesora, el último de ellos, una medalla de oro en los World Taste Awards 2025, conseguida por su jamón de bellota 100% ibérico, amparado bajo la Denominación de Origen Los Pedroches. Además de sus preciados jamones, Encinares del Sur comercializa embutidos y carnes congeladas.

Su principal objetivo en lo que queda de año es seguir satisfaciendo a los clientes, dándoles el mejor producto, junto a la mejor atención y servicio posible. Intentarán superar las ventas del último trimestre del 2024 como signo del crecimiento de la empresa.