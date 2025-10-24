Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba | Dehesa de Campo Alto

Datos Director General : Fernando Adell

: Fernando Adell Empleados : N/F

: N/F Facturación : N/F

: N/F Dirección : Pol. Ind. El Caño III / Espiel (Córdoba)

: Pol. Ind. El Caño III / Espiel (Córdoba) Teléfono: 957363357

Para Dehesa de Campo Alto, la cría y el cuidado de los cerdos ibéricos es un arte que, en su caso, llevan varias generaciones practicando.

Con el trabajo y constancia como máximas y, gracias a su experiencia y saber hacer, hoy disponen de un ciclo cerrado de cerdos ibéricos en la zona de Los Pedroches, cuya dehesa reúne las condiciones idóneas para la cría en la montanera del cerdo ibérico, todo esto avalado por la denominación de origen Los Pedroches.

Dehesa de Campo Alto marca la diferencia en el mercado de los ibéricos por su calidad y trazabilidad. Materias primas cuidadas y cerdos criados desde el origen en total libertad, hacen que la total trazabilidad del producto y el control de todos los procesos productivos sea una apuesta de futuro segura y de excelencia. El cuidado proceso desde el origen en el campo, culmina con la cuidada imagen del producto hasta la puesta en manos del consumidor. En el ciclo cerrado de cerdos ibéricos, se busca mantener la producción dentro de un área geográfica limitada, que se logra a través de la cría en la propia finca y el aprovechamiento de los recursos naturales de la dehesa, como la bellota y otros alimentos disponibles.

El sistema de crianza cerrada garantiza la completa trazabilidad del producto, desde el origen hasta que llega a las manos de los consumidores. Además, esto asegura la homogeneidad del producto, tanto en su aspecto exterior, como en sabor y calidad.

La firma espeleña se adapta a las necesidades de calidad, productividad y de seguridad alimentaria exigidas por un mercado cada vez más competitivo. Así, además de los jamones y paletas, ofertan piezas deshuesadas, loncheadas y envasadas al vacío, siempre bajo su concepto ‘Iberart’, un estilo de vida que hace del ibérico una obra de arte.