Feria del Jamón 2025
Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba | Dehesa de Campo Alto
Una producción 'Iberart'
Datos
- Director General: Fernando Adell
- Empleados: N/F
- Facturación: N/F
- Dirección: Pol. Ind. El Caño III / Espiel (Córdoba)
- Teléfono: 957363357
Para Dehesa de Campo Alto, la cría y el cuidado de los cerdos ibéricos es un arte que, en su caso, llevan varias generaciones practicando.
Con el trabajo y constancia como máximas y, gracias a su experiencia y saber hacer, hoy disponen de un ciclo cerrado de cerdos ibéricos en la zona de Los Pedroches, cuya dehesa reúne las condiciones idóneas para la cría en la montanera del cerdo ibérico, todo esto avalado por la denominación de origen Los Pedroches.
Dehesa de Campo Alto marca la diferencia en el mercado de los ibéricos por su calidad y trazabilidad. Materias primas cuidadas y cerdos criados desde el origen en total libertad, hacen que la total trazabilidad del producto y el control de todos los procesos productivos sea una apuesta de futuro segura y de excelencia. El cuidado proceso desde el origen en el campo, culmina con la cuidada imagen del producto hasta la puesta en manos del consumidor. En el ciclo cerrado de cerdos ibéricos, se busca mantener la producción dentro de un área geográfica limitada, que se logra a través de la cría en la propia finca y el aprovechamiento de los recursos naturales de la dehesa, como la bellota y otros alimentos disponibles.
El sistema de crianza cerrada garantiza la completa trazabilidad del producto, desde el origen hasta que llega a las manos de los consumidores. Además, esto asegura la homogeneidad del producto, tanto en su aspecto exterior, como en sabor y calidad.
La firma espeleña se adapta a las necesidades de calidad, productividad y de seguridad alimentaria exigidas por un mercado cada vez más competitivo. Así, además de los jamones y paletas, ofertan piezas deshuesadas, loncheadas y envasadas al vacío, siempre bajo su concepto ‘Iberart’, un estilo de vida que hace del ibérico una obra de arte.
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- Investigados en Villaviciosa de Córdoba dos jóvenes con cuatro ciervos en un vehículo por cazar en época de veda
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera